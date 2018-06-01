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Стали известны подробности о новом салоне самолета Ил-114-300
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Стали известны подробности о новом салоне самолета Ил-114-300 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Салон будет иметь гибкую конфигурацию, которая позволит изменять его в зависимости от требований.
Российский региональный самолет Ил-114-300 получит современный интерьер, сообщает пресс-служба авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина.
Дивизион транспортной авиации ПАО «ОАК» провел конкурс на разработку и изготовление интерьера и санитарно-бытового оборудования самолета Ил-114-300 на 68 мест. Победителем стала компания «Русавиаинтер».
В сообщении говорится, что салон пассажирского Ил-114-300 будет организован с максимальной пользой и удобством для пассажиров. Для его создания будут применены современные материалы, обеспечивающие безопасность и комфорт на протяжении всего полета.
В базовом исполнении салона планируется разместить 68 мест по схеме 2х2 с комфортным шагом расположения.
Региональный самолет Ил-114 разрабатывался в конце 1980-х годов и был запущен в производство в Ташкенте. Развал страны помешал планам по началу массового выпуска этих машин.
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