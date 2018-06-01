Стали известны подробности о новом салоне самолета Ил-114-300

Салон будет иметь гибкую конфигурацию, которая позволит изменять его в зависимости от требований.

Дивизион транспортной авиации ПАО «ОАК» провел конкурс на разработку и изготовление интерьера и санитарно-бытового оборудования самолета Ил-114-300 на 68 мест. Победителем стала компания «Русавиаинтер».

В сообщении говорится, что салон пассажирского Ил-114-300 будет организован с максимальной пользой и удобством для пассажиров. Для его создания будут применены современные материалы, обеспечивающие безопасность и комфорт на протяжении всего полета.

В базовом исполнении салона планируется разместить 68 мест по схеме 2х2 с комфортным шагом расположения.

Региональный самолет Ил-114 разрабатывался в конце 1980-х годов и был запущен в производство в Ташкенте. Развал страны помешал планам по началу массового выпуска этих машин.