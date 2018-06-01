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«Уралвагонзавод» испытал боевого робота на полигоне: видео
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«Уралвагонзавод» испытал боевого робота на полигоне: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На кадрах видно, как дистанционно управляемая БРМ-3К поражает мишени из 57 мм пушки.
Видео полигонных испытаний роботизированной боевой разведывательной машины БРМ-3К «Рысь» опубликовала корпорация «Уралвагонзавод».
На кадрах видно, как БРМ, оснащенная 57-мм боевым модулем АУ-220М, ведет стрельбу по мишеням. Особенностью модуля является то, что им можно управлять дистанционно.
С помощью трассирующих боеприпасов разработчикам удалось продемонстрировать кучность стрельбы и точность поражения мишеней.
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