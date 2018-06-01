«Уралвагонзавод» испытал боевого робота на полигоне: видео

На кадрах видно, как дистанционно управляемая БРМ-3К поражает мишени из 57 мм пушки.

Видео полигонных испытаний роботизированной боевой разведывательной машины БРМ-3К «Рысь» опубликовала корпорация «Уралвагонзавод»

На кадрах видно, как БРМ, оснащенная 57-мм боевым модулем АУ-220М, ведет стрельбу по мишеням. Особенностью модуля является то, что им можно управлять дистанционно.

С помощью трассирующих боеприпасов разработчикам удалось продемонстрировать кучность стрельбы и точность поражения мишеней.