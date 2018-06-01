Смертоносный ПТРК: почему «Корнет» считают универсальным уничтожителем танков

Стрелять этой российской противотанковой управляемой ракетой, бьющей на 10 километров, солдата можно обучить за один день, а один такой комплекс способен уничтожить до 16 танков противника.

Если воинское звание «корнет», существовавшее в армии России до 1917 года, считается младшим офицерским чином, то в линейке отечественных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» превосходит, или, как минимум, не уступает в «чинах» и «званиях» своим именитым коллегам — «Конкурсу», «Фаготу», «Метису» и даже мощной «Хризантеме». А в модернизированном варианте, который сейчас начал поступать на вооружение российской армии, он вообще считается лучшим по целому ряду боевых характеристик.

Универсальный ПТРК «Корнет» можно использовать в различных модификациях, позволяющих вести огонь, как с земли, так и с брони. В отличие от предшествующих ПТРК, управляющих ПТУРами (противотанковыми управляемыми ракетами) по проводам, этот «младший лейтенант» наводит ракету на цель по лазерному лучу. Это позволило создать и модификацию «Корнет-Д», способную поражать даже воздушные цели, летящие со скоростью 900 км/ч на дальности до 10 километров и до высотного потолка 9 километров. Противотанкист способен превращаться в бойца ПВО, способного уничтожать не только вертолеты, но и штурмовики противника. И это только одно из достоинств модернизированного ПТРК.

Заявил о себе громко

Разработка «Корнета» (индекс ГРАУ — 9К135, а по классификации НАТО — 14 Spriggan) началась на «Тульском КБ приборостроения» еще в 1988 году. Но на вооружение армии ПТРК поступил лишь спустя 10 лет — в 1998 году. Такой временной разрыв вызван понятными причинами: перестройка и тотальное безденежье отечественной «оборонки».

Этот ПТРК разрабатывался на базе комплекса танкового управляемого вооружения «Рефлекс», сохранив его основные компоновочные решения. За бортовую «начинку» отвечал НИИ физических проблем имени Ф. В. Лукина из Зеленограда (ныне Государственный научный центр Российской Федерации), известный также оснащением комплексов «Панцирь-С», «Краснополь», «Грань», «Гермес», «Атака» и «Аркан». Упоминание «отцов» «Корнета» неслучайно — для его создания были привлечены лучшие научные силы страны.

ПТРК «Корнет» впервые громко заявил о себе на Международной выставке «Вооружение, военная техника, конверсия» в 1994 году в Нижнем Новгороде. Его характеристики тогда поразили отечественных и иностранных специалистов и аналитиков. А самое главное, что интерес к перспективному противотанковому комплексу, которому еще до принятия на вооружение присвоили уровень второго поколения, проявило Минобороны нашей страны. Еще бы: дальность стрельбы — от 100 до 5.500 метров (ночью до 3.500 м), 152-мм ракета весом 26 килограммов с БЧ массой 7 кг, скорострельность — 2-3 выстрела в минуту, высокая бронепробиваемость.

Способен «Корнет» стрелять и из «двухстволки». Для пробивания средств динамической и активной защиты бронетехники противника ПТРК поддерживает одновременный пуск двух ракет. Обе идут в одном луче лазера с небольшим интервалом, что позволяет «обмануть» защитные системы. Первая ракета пробивает брешь, а вторая уже прорывается следом за ней и обезвредить ее уже практически невозможно. Для блокирования возможности постановки дымовых защитных завес, ПТРК большую часть полета удерживает лазерный луч на 2-3 метра выше цели.

Также среди достоинств «Корнета» отмечалась возможность длительного хранения на складах и в арсеналах — более 10 лет. Это тоже является высоким показателям надежности оружия.

Оседлал «Тигра»

В армейской службе «Корнета» изначально предполагалось дальнейшее развитие возможностей его боевых характеристик. Так и случилось. Вслед за первой модификацией появились «Корнет-Э» — экспортная, «Корнет-Д» — модернизированная версия, с дальностью стрельбы до 10 километров и бронепробиваемостью 1.300 мм за динамической защитой, «Корнет-ЭМ» — экспортная версия комплекса «Корнет-Д». Повышение потенциала этого ПТРК продолжается и сегодня.

Например, для него разработан собственный многофункциональный боевой башенный модуль «Кливер», который можно монтировать практически на любую броне— и автотехнику. В некоторых гусеничных бронетранспортерах, на которых будет устанавливаться «Кливер» с использованием «Корнета», также предусмотрена установка 30-мм пушки 2А72 с дальностью ведения автоматического огня на расстояние до четырех километров. Естественно, подобный тандем ракетно-пушечного вооружения существенно повышает огневую мощь комплекса в борьбе как с бронетехникой, так и с живой силой противника.

«Прижился» ПТРК «Корнет» (в модернизированном варианте) и на базе высокоманевренного и проходимого современного бронеавтомобиля «Тигр». Получился универсальный комплекс. Боезапас в каждой боевой машине составляет 16 ракет, и если представить, что на позиции вышло подразделение из восьми российских «Тигров», оснащенных «Корнетами», то их огневое противодействие способно остановить продвижение как минимум танкового батальона неприятеля — эффективность сопоставима с применением на поле боя артиллерийского дивизиона противотанковых пушек.

ПТУР и ПУ Для ПТРК «Корнет» предназначен целый арсенал ракет (ПТУР) семейства 9М, начиная от 9М133 (дальность поражения 5.000 — 5.500 м), заканчивая 9М133ФМ-3, которая летит на 10 километров.

Ракеты имеют различные виды боевых частей. Есть тандемно-кумулятивные, фугасные, термобарические (для поражения пехоты и легкобронированной техники).

Используются для этого ПТРК и различные виды пусковых установок серии 9П, предназначенные для установки на БМП-3, БТР-80, БМД-4М, УАЗ-3151, бронеавтомобиль «Тигр». Ряд ПУ, как например, 9П163М-2, являются возимо-переносными и могут применяться на местности, оставаясь менее заметными для неприятеля в непосредственной близости от линии соприкосновения войск.

«Убийца танков»

Боевого применения ПТРК «Корнет» ни в Советской, ни в Российской армии отмечено не было (в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе использовались комплексы «Штурм-С»). Но стоящие на вооружении 13 стран мира эти противотанковые комплексы уже успели активно, и, что немаловажно, эффективно повоевать.

Экспортный «Корнет» отметился в боевых действиях в ходе Второй ливанской войны. В этом конфликте 46 танков «Меркава» получили различные повреждения (по официальному отчету израильской армии). Вероятно, что потерь бронетехники было и больше. И именно «Корнет», попавший в Ливан из Сирии , зарекомендовал себя тогда, в 2006 году, «убийцей танков». Всеми конфликтующими сторонами ПТРК неоднократно применялся и на территории Сирии.

Равных не будет

Российский «Корнет» чаще всего любят сравнивать с американским ПТРК Javelin. Они практически «одногодки», да и «воевали» почти в одних и тех же местах. При этом достающий цели на дальности в 2,5 км Javelin и прежде уступал «Корнету», бившему на 5,5, а сейчас и на 10 километров. Есть разница и в стоимости: переносной вариант американского ПТРК стоит 200.000 долларов, при том, что цена производства «Корнета», по данным из открытой печати, в десять раз меньше.

Во всем мире развитие противотанковых комплексов сейчас идет в направлении повышения боевой производительности, помехоустойчивости ракет, автоматизации процесса управления противотанковыми подразделениями и увеличения могущества боевых частей. Именно таковы сейчас и требования Минобороны России к отечественной «оборонке», и именно в таком направлении сейчас заканчивается (а, возможно, уже закончилась) разработка нового поколения ПТРК «Корнет». Она началась в 2016 году, и в основу принципа действия этой модификации изначально был заложен принцип «выстрелил и забыл».

Оператору будет достаточно обнаружить цель на поле боя, взять ее «на мушку», произвести пуск и переключиться на другие объекты. С учетом нынешней модернизации российскому ПТРК вообще не будет равных на поле боя.