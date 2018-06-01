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Видео: Боевые машины пехоты БМП-3 станут роботами
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Видео: Боевые машины пехоты БМП-3 станут роботами 

Российская Газета 23 минуты назад
Боевые машины пехоты БМП-3 станут роботами благодаря 57-миллиметровому боевому модулю АУ-220М. «Его новейшая пушка не просто имеет повышенную точность стрельбы и бронепробиваемость, но и может управляться дистанционно. Эти ее характеристики позволят превратить БМП в суперэффективную огневую точку, способную поражать и наземные и воздушные цели», — рассказали в пресс-службе "Уралвагонзавода".
Впервые боевой модуль показали на выставке «Армия-2015». Тогда, презентуя новинку, гендиректор НИИ «Буревестник» Георгий Закаменных отдельно подчеркнул такое его преимущество как универсальность: АУ-220М можно устанавливать не только на машины типа БМП-3 и «Терминатор», но и на перспективные платформы — «Армату», «Курганец-25», «Бумеранг». И даже — на корабли и катера малого водоизмещения.
"На недавно завершившейся в Казахстане международной выставке вооружения российскую разработку позиционировали как основное вооружение казахского бронетранспортера «Барыс» с колесной формулой 8 на 8", — подчеркивают в пресс-службе нижнетагильской корпорации.
Максимальная скорострельность АУ-220М — 80 выстрелов в минуту, дальность стрельбы — до 14,5 километров. Боекомплект рассчитан на 80 выстрелов: в него входят многофункциональные осколочно-фугасные, бронебойные и управляемые снаряды, которые эффективно поражают легкобронированную технику, полевые укрепления, самолеты, вертолеты и беспилотники.
Как отмечают специалисты, возможность дистанционного управления оружием делает из БМП и роботизированный комплекс, который без непосредственного участия экипажа может решать целый спектр боевых задач
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