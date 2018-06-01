В Коломне на всеармейских соревнованиях определят лучшие расчеты комплексов БЛА 

На конкурсе будут задействованы беспилотники ближнего действия «Элерон-3» и малой дальности «Орлан-10».
С 18 по 23 июня на полигоне Ларцевы поляны в Коломне (Московская обл. ) состоятся Всеармейские соревнования расчетов комплексов с беспилотными летательными аппаратами.
В конкурсных состязаниях примут участие лучшие расчеты -— победители этапов, проводимых в военных округах.
Участники конкурса будут оценены по итогам выполнения задач летной подготовки, а также по отдельным предметам профессиональной должностной подготовки.
При проведении летной подготовки будут задействованы комплексы БЛА ближнего действия «Элерон-3» и малой дальности «Орлан-10».
Победители соревнований войдут в сборную Вооруженных Сил РФ, которая выступит в Казахстане в августе текущего года на конкурсе АрМИ среди расчетов комплексов БЛА.