Сегодня во всех объединениях и соединениях СФ состоялись митинги, посвященные 285-й годовщине Северного флота и началу летнего периода обучения

На праздничном мероприятии в Североморске командующий СФ в числе основных задач определил подготовку личного состава флота к участию в стратегическом КШУ ВС РФ

Сегодня в главной базе Северного флота — городе Североморске — прошли праздничные мероприятия, посвященные 285-й годовщине со Дня образования Краснознаменного Северного флота и началу летнего периода обучения.

В ходе митинга, посвященного праздничным датам, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поставил задачи личному составу флота на летний период обучения.

В числе основных из них командующий флотом определил подготовку личного состава флота к участию в стратегическом командно-штабном учении Вооруженных Сил России.

Адмирал Николай Евменов также сказал, что «экипажам целого ряда надводных кораблей и судов обеспечения, а также личному составу армейского корпуса предстоит совершить очередной арктический поход и приложить максимум усилий, чтобы все поставленные задачи были успешно решены».

Отдельной задачей стоит плановая подготовка сил и личного состава Северного флота к торжественным мероприятиям, приуроченным к празднованию Дня Военно-Морского Флота России.

Адмирал Николай Евменов заявил, что «экипажам подводных лодок Северного флота в новом периоде обучения предстоит продолжить выполнять задачи боевого патрулирования и боевого дежурства в заданных районах Мирового океана, а также подледного плавания, осваивая, в том числе, и новые районы в арктических морях».

По завершении митинга личный состав соединений ракетных, противолодочных и десантных кораблей Северного флота, а также атомного подводного ракетного крейсера «Смоленск» прошёл торжественным маршем под Боевыми знамёнами.

Сегодня во всех объединениях и соединениях Северного флота состоялись торжественные митинги, а на кораблях — тожественные церемонии подъема Военно-морского флага.

Сегодня Северный флот — один из самых мощных флотов ВМФ России. В его состав входят разновидовые объединения — подводные и надводные силы, армейский корпус сухопутных войск, береговые войска, армия ВВС и ПВО.

Северный флот свою историю ведет от эскадры, созданной в 1733 году для защиты территорий Российской империи, морских торговых путей и промыслов на Белом море и побережье Кольского полуострова. Приказом главнокомандующего ВМФ России от 25 мая 2014 года годом образования Северного флота определен 1733. Годовым праздником — 1 июня.