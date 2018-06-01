Главнокомандующий ВМФ России проверил готовность соединения морской пехоты в Севастополе и поставил задачи на летний период обучения

Выступая перед военнослужащими адмирал Владимир Королёв подчеркнул, что каждый учебный период для Черноморского флота становится очередным этапом улучшения качественных параметров боевой подготовки.

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом (ВМФ) России адмирал Владимир Королёв в рамках рабочей поездки на Черноморский флот (ЧФ) проверил готовность соединения морской пехоты в Севастополе и поставил задачи на летний период обучения.

Выступая на митинге перед военнослужащими главнокомандующий ВМФ отметил, что совсем недавно ЧФ отметил свое 235-летие со дня образования.

«У вас за спиной славная история и боевая летопись великих побед. Крепкий фундамент традиций служит черноморцам важнейшей опорой в деле совершенствования мастерства и профессионализма при выполнении задач в море», — сказал адмирал Владимир Королёв.

Он подчеркнул, что каждый учебный период для ЧФ становится очередным этапом улучшения качественных параметров боевой подготовки, активизации участия кораблей в организации военно-морского присутствия ВМФ России в Мировом океане, в освоении новых образцов техники и вооружения.

«Черноморский флот вступает в летний период обучения, обладая самодостаточной инфраструктурой базирования, которая постоянно развивается в связи с приходом на флот новых кораблей. На Черноморском флоте успешно функционирует система военно-образовательных учебных заведений, включающая в себя Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова и филиал Нахимовского военно-морского училища. В Севастополе дислоцирован и успешно выполняет свои задачи Учебный центр подготовки водолазных специалистов и флотских спасателей объединенного учебного центра ВМФ», — сказал главнокомандующий Военно-Морским Флотом России.

Он также отметил и тот факт, что на ЧФ воссоздан, функционирует и развивается сегмент военного кораблестроения и сервисного обслуживания, а также система ресурсного обеспечения сил флота.

В своем выступлении перед морскими пехотинцами ЧФ адмирал Владимир Королёв остановился на наиболее важных аспектах дальнейшего развития всех составляющих ВМФ России и Черноморского флота.

«Новый учебный период для черноморцев начинается с события, которое как нельзя лучше иллюстрирует высокий уровень внимания к развитию и оснащению Черноморского флота сегодня и на перспективу. Сегодня будет поднят флаг на новейшем малом ракетном корабле «Вышний Волочек», оснащенном высокоточным оружием и отвечающем самым современным требованиям морского боя. Прием в состав ЧФ данного корабля, вне всяких сомнений, стал еще одним практическим шагом той деятельности, которая осуществляется Министерством обороны Российской Федерации , Главным командованием ВМФ России в сфере обновления всех составляющих флота», — заявил адмирал Владимир Королёв.

Главнокомандующий ВМФ России напомнил, что в короткий срок в рамках кораблестроительной программы ЧФ получил в свой состав современные подводные лодки проекта 636.3, новейшие надводные корабли, получившие опыт боевых действий против террористических группировок на территории Сирийской Арабской Республики

Кроме того, в ближайшее время будет осуществляться пополнение ЧФ кораблями принципиально нового класса — это патрульные корабли 22160 типа « Василий Быков ». Целенаправленно для ЧФ продолжается строительство серии малых ракетных кораблей проекта 21631, оснащенных высокоточным оружием. Планируется, что в третьем квартале текущего года к постоянному месту базирования на ЧФ прибудет еще один — третий новейший фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Макаров». Осенью в состав минно-тральных сил флота войдет новейший многофункциональны корабль противоминной обороны « Иван Антонов » проекта 12700.

При постановке задач черноморцам на летний период обучения адмирал Владимир Королёв сообщил, что поэтапное обновление всех составляющих ЧФ будет осуществляться как в ближнесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Это позволит черноморцам вывести на новый уровень эффективность выполнения поставленных задач в своей операционной зоне, в том числе в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, в ходе учений разнородных группировок, а также на межвидовом и межфлотском уровне взаимодействия.

«Постоянно обновляются поисково-спасательные силы ЧФ, которые уже включают в себя новейшее судно «Профессор Николай Муру», модульные катера комплексного поисково-спасательного обеспечения. Одним словом, Черноморский флот находится на подъеме своего развития. По сути, ЧФ сегодня способен эффективно выполнять задачи под водой, над водой, в воздухе и на берегу. Это подтверждается на практике в ходе интенсивной боевой учебы». — заявил главнокомандующий ВМФ России

Обращаясь непосредственно к морским пехотинцам адмирал Владимир Королёв подчеркнул, что перед морской пехотой ЧФ стоит важнейшая задача — показать свой профессионализм и мастерство в ходе международного конкурса «Морской десант» в рамках «АРМИ-2018», достойно совершенствовать свои навыки и умения в ходе запланированных на летний период учений, как и прежде на высоком уровне ответственности выполнять задачи в составе групп антитеррора на борту кораблей в дальней морской зоне.