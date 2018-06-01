Главнокомандующий ВМФ России проверил готовность соединения морской пехоты в Севастополе и поставил задачи на летний период обучения 

Выступая перед военнослужащими адмирал Владимир Королёв подчеркнул, что каждый учебный период для Черноморского флота становится очередным этапом улучшения качественных параметров боевой подготовки.
Главнокомандующий Военно-Морским Флотом (ВМФ) России адмирал Владимир Королёв в рамках рабочей поездки на Черноморский флот (ЧФ) проверил готовность соединения морской пехоты в Севастополе и поставил задачи на летний период обучения.
Выступая на митинге перед военнослужащими главнокомандующий ВМФ отметил, что совсем недавно ЧФ отметил свое 235-летие со дня образования.
«У вас за спиной славная история и боевая летопись великих побед. Крепкий фундамент традиций служит черноморцам важнейшей опорой в деле совершенствования мастерства и профессионализма при выполнении задач в море», — сказал адмирал Владимир Королёв.
Он подчеркнул, что каждый учебный период для ЧФ становится очередным этапом улучшения качественных параметров боевой подготовки, активизации участия кораблей в организации военно-морского присутствия ВМФ России в Мировом океане, в освоении новых образцов техники и вооружения.
«Черноморский флот вступает в летний период обучения, обладая самодостаточной инфраструктурой базирования, которая постоянно развивается в связи с приходом на флот новых кораблей. На Черноморском флоте успешно функционирует система военно-образовательных учебных заведений, включающая в себя Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова и филиал Нахимовского военно-морского училища. В Севастополе дислоцирован и успешно выполняет свои задачи Учебный центр подготовки водолазных специалистов и флотских спасателей объединенного учебного центра ВМФ», — сказал главнокомандующий Военно-Морским Флотом России.
Он также отметил и тот факт, что на ЧФ воссоздан, функционирует и развивается сегмент военного кораблестроения и сервисного обслуживания, а также система ресурсного обеспечения сил флота.
В своем выступлении перед морскими пехотинцами ЧФ адмирал Владимир Королёв остановился на наиболее важных аспектах дальнейшего развития всех составляющих ВМФ России и Черноморского флота.
«Новый учебный период для черноморцев начинается с события, которое как нельзя лучше иллюстрирует высокий уровень внимания к развитию и оснащению Черноморского флота сегодня и на перспективу. Сегодня будет поднят флаг на новейшем малом ракетном корабле «Вышний Волочек», оснащенном высокоточным оружием и отвечающем самым современным требованиям морского боя. Прием в состав ЧФ данного корабля, вне всяких сомнений, стал еще одним практическим шагом той деятельности, которая осуществляется Министерством обороны Российской Федерации, Главным командованием ВМФ России в сфере обновления всех составляющих флота», — заявил адмирал Владимир Королёв.
Главнокомандующий ВМФ России напомнил, что в короткий срок в рамках кораблестроительной программы ЧФ получил в свой состав современные подводные лодки проекта 636.3, новейшие надводные корабли, получившие опыт боевых действий против террористических группировок на территории Сирийской Арабской Республики.
Кроме того, в ближайшее время будет осуществляться пополнение ЧФ кораблями принципиально нового класса — это патрульные корабли 22160 типа «Василий Быков». Целенаправленно для ЧФ продолжается строительство серии малых ракетных кораблей проекта 21631, оснащенных высокоточным оружием. Планируется, что в третьем квартале текущего года к постоянному месту базирования на ЧФ прибудет еще один — третий новейший фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Макаров». Осенью в состав минно-тральных сил флота войдет новейший многофункциональны корабль противоминной обороны «Иван Антонов» проекта 12700.
При постановке задач черноморцам на летний период обучения адмирал Владимир Королёв сообщил, что поэтапное обновление всех составляющих ЧФ будет осуществляться как в ближнесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Это позволит черноморцам вывести на новый уровень эффективность выполнения поставленных задач в своей операционной зоне, в том числе в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, в ходе учений разнородных группировок, а также на межвидовом и межфлотском уровне взаимодействия.
«Постоянно обновляются поисково-спасательные силы ЧФ, которые уже включают в себя новейшее судно «Профессор Николай Муру», модульные катера комплексного поисково-спасательного обеспечения. Одним словом, Черноморский флот находится на подъеме своего развития. По сути, ЧФ сегодня способен эффективно выполнять задачи под водой, над водой, в воздухе и на берегу. Это подтверждается на практике в ходе интенсивной боевой учебы». — заявил главнокомандующий ВМФ России
Обращаясь непосредственно к морским пехотинцам адмирал Владимир Королёв подчеркнул, что перед морской пехотой ЧФ стоит важнейшая задача — показать свой профессионализм и мастерство в ходе международного конкурса «Морской десант» в рамках «АРМИ-2018», достойно совершенствовать свои навыки и умения в ходе запланированных на летний период учений, как и прежде на высоком уровне ответственности выполнять задачи в составе групп антитеррора на борту кораблей в дальней морской зоне.