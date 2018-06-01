Бывший командир «Петра Великого»: таких мощных кораблей у США нет

В этом году Северный флот ( СФ России отмечает 285-ю годовщину со дня создания, а 20 лет назад в его состав вошел самый крупный неавианесущий ударный боевой корабль в мире — тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», ставший флагманом СФ.

Он — единственный действующий атомный крейсер Военно-морского флота (ВМФ) России. Главная его особенность — наличие атомной энергетической установки, за счет которой дальность плавания считается неограниченной. Также ни у одного другого надводного корабля нет столько оружия на борту — как по числу типов вооружения, так и по количеству. Создание кораблей такого класса стало одним из самых значительных достижений отечественного кораблестроения XX века.

"У «Петра Великого» два основных предназначения — нанесение поражения корабельным группировкам противника и повышение боевой устойчивости корабельных соединений на переходе морем. Таких мощных кораблей нет у США ", — рассказал ТАСС вице-адмирал Владимир Касатонов, командовавший кораблем с 2000 по 2005 год.

Через три океана к пиратам

За все время, по данным из открытых источников, «Петр» прошел почти 150 тысяч морских миль. Среди наиболее знаковых походов — участие в совместных военно-морских учениях России и Венесуэлы в Карибском море; боевая служба в Средиземном море у берегов Сирии в 2017 году; переход во Владивосток через три океана; совместное плавание с ракетным крейсером «Москва» в Индийском океане; арктический поход во главе отряда кораблей и судов Северного флота.

"Самый запоминающийся поход — вокруг Африки в 2008 году, шестимесячное плавание, практически кругосветное. Но я уже тогда был не командиром корабля, а командиром 43-й дивизии ракетных кораблей", — вспоминает Касатонов.

"Визит военного корабля — это всегда событие, потому что оно всегда связано с чужой военной силой", — говорит Касатонов. Поэтому все заходы боевых кораблей оговариваются заранее, а в период плавания уже конкретно уточняются и даты, и программа, и иногда даже места. «Самый необычный заход на моей памяти — это Кейптаун . Ведь это достаточно далеко от нас — другой конец Земли. Не так часто российские моряки там бывают», — признается он. Принимали экипаж «Петра Великого» очень хорошо, однако были трудности с постановкой крейсера на рейд и к причалам — они не всегда есть. «Все-таки 26 тысяч тонн — это серьезное водоизмещение. И не всякий порт сможет принять такой корабль», — говорит вице-адмирал.

Плавание проходило через Аденский залив. Так сложилась ситуация, что больше никого в этом районе не было и экипажу корабля пришлось найти, поймать три судна и захватить пиратов. Все они были гражданами Сомали . В СМИ тогда писали, что ловить маломерные пиратские суда — это не та задача, для которой необходим тяжелый атомный крейсер.

Говоря о северных походах, Касатонов отмечает одну деталь: тут погода на море может быть испорчена до самой плохой. В период его командования крейсером в Северную Атлантику ходили практически каждый год и обязательно переживали один мощный шторм. «Ну, на памяти, девять баллов было. Но было интересно… Корабль при этом вел себя хорошо. „Петр Великий“ — это крепкий корабль, который создан для плавания в любую погоду и в любых морях», — говорит вице-адмирал.

В ночь с 12 на 13 августа 2000 года «Петр Великий» первым обнаружил затонувшую атомную подводную лодку «Курск».

Затем на «Петре» длительное время размещался штаб для оказания помощи. Также в задачи входила охрана района, обеспечение связи всех судов и координация действий.

Кстати, по итогам 2000 учебного года ракетный крейсер был признан лучшим кораблем ВМФ России и награжден Почетным кубком губернатора Мурманской области

"Орланы" вооружат до зубов

"Петр Великий" — самый мощный ударный надводный корабль в составе ВМФ России и самый тяжелый в мире из класса неавианесущих. Он был спущен на воду 25 апреля 1989 года, а вошел в состав флота в 1998-м. В отличие от своих предшественников, «Петр» имеет повышенную автономность (до 60 суток) и неограниченную дальность плавания, оснащен усовершенствованным противолодочным оружием и крылатыми ракетами.

Тяжелые атомные ракетные крейсера проектов 1144 и 11442 (шифр «Орлан») строились в СССР и России в 1974–1998 годы на Балтийском судостроительном заводе . Они одни из самых крупных надводных кораблей российского флота — имеют длину 250 метров при полном водоизмещении более 26 тысяч тонн. ВМФ было сдано четыре таких корабля. Первые два вывели из боевого состава флота еще в 1990-х годах.

Третий корабль серии — «Адмирал Нахимов» (до 1992 года имел название «Калинин») — законсервировали в 1997 году. Весной 2013-го был подписан контракт на его ремонт и модернизацию силами "Севмаша" , однако осенью 2014-го крейсер поставили в сухой док. Как сообщил в конце 2017 года президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов , сдача обновленного «Нахимова» флоту запланирована на 2021 год. В результате модернизации крейсер будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками.

По его словам, глубокая модернизация «сопоставима со строительством нового корабля». И уже известно, что вслед за «Нахимовым» на ремонт будет поставлен флагман Северного флота. Работы по модернизации начнутся в 2020 году. «Ожидается, что его модернизация займет от четырех до пяти лет, то есть в два раза быстрее, чем у „Нахимова“. Мы надеемся, что это станет возможным благодаря получению нужного финансирования», — сказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

В 2016 году сообщалось, что крейсер «Петр Великий» оснастят десятью пусковыми установками 3С-14, которые смогут принимать противокорабельные ракеты «Оникс», «Калибр» и гиперзвуковые «Цирконы». Существует два варианта таких установок — под четыре и восемь ракет. Какой именно модификацией будет снабжен корабль, пока неизвестно. Параметры «Циркона» являются секретными. Открытые источники указывают, что дальность новой ракеты может составить до 400 километров, а скорость ее полета способна достигать восьми скоростей звука. В 2017 году сообщалось об испытаниях, где такие параметры были подтверждены.

На данный момент основу мощного вооружения крейсера составляют противокорабельные сверхзвуковые ракеты «Гранит» и зенитная ракетная система «Форт» (морской аналог С-300). Также ПВО корабля усилено за счет зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Кортик», который состоит из шести боевых модулей.

Вице-адмирал уточняет, что учебные пуски и стрельбы на корабле проводились регулярно и программа каждый год была уникальной. «Потому что надо опробовать все качества — ситуации бывают разные. Но в год может состояться до 12–16 ракетных стрельб, при этом разными комплексами, но как минимум каждый комплекс в год стреляет», — говорит он.

На западе «Граниты» известны под наименованием Shipwreck. При стартовом весе 7 тонн ракета развивает скорость 2,5 Маха при дальности стрельбы до 700 километров. Ракеты могут нести как обычную фугасную боевую часть, так и ядерную. Кроме того, крейсер оснащен 130-миллиметровыми многоцелевыми спаренными артустановками АК-130 с дальностью стрельбы 25 километров.

Для борьбы с субмаринами противника на дальности до 60 километров на «Петре Великом» имеется два ракетно-торпедных 533-миллиметровых комплекса РПК-6М «Водопад» и противолодочный вертолет Ка-27ПЛ. Эта машина на скоростях до 75 километров в час способна обнаруживать и отслеживать лодки, следующие на глубине до 500 метров.

Современнейшие бортовые средства радиолокации, гидроакустики и навигации делают этот корабль всепогодным, а в море он может находиться автономно бесконечно. «Разве что продовольствия на два месяца хватит, хотя можно взять и больше», — признается Касатонов.