Новый региональный самолет Ил-114-300 получит современный интерьер

"В базовом исполнении салона планируется разместить 68 мест по схеме два на два с комфортным шагом расположения. Вместительные багажные полки увеличат общее пространство салона, пассажиры смогут провозить багаж при себе", — рассказали в пресс-службе фирмы Ильюшина.

Салон нового самолета будет оснащен эргономичными креслами, оптимальными системами освещения и кондиционирования.

"Салон пассажирского Ил-114-300 будет организован с максимальной пользой и удобством для пассажиров. Для его создания будут применены современные материалы, обеспечивающие безопасность и комфорт на протяжении всего полета. Мы готовы предложить заказчикам гибкую систему конфигурации салона, позволяющую модифицировать интерьер в зависимости от их требований", — пояснил первый заместитель генерального директора ПАО «Ил» Павел Черенков

Он подчеркнул, что Ил-114-300 является «очень ожидаемым самолетом», который займет свою нишу региональных перевозок по всей стране. Машина станет базой для целого семейства самолетов различного назначения.

Новый самолет

Региональный самолет Ил-114-300 рассчитан на автономное использование в аэропортах, не оборудованных бетонным и плотным грунтовым покрытием полосы, что расширяет спектр его применения. Для эксплуатации воздушного судна в слабооборудованных авиаузлах в него встроен трап для посадки и высадки пассажиров.