Новый региональный самолет Ил-114-300 получит современный интерьер 

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина (дивизион транспортной авиации ОАК) провел конкурс на разработку и изготовление интерьера и санитарно-бытового оборудования самолета Ил-114-300 на 68 мест. Как сообщили журналистам в пресс-службе дивизиона, победителем стала компания «Русавиаинтер».
"В базовом исполнении салона планируется разместить 68 мест по схеме два на два с комфортным шагом расположения. Вместительные багажные полки увеличат общее пространство салона, пассажиры смогут провозить багаж при себе", — рассказали в пресс-службе фирмы Ильюшина.
Салон нового самолета будет оснащен эргономичными креслами, оптимальными системами освещения и кондиционирования.
"Салон пассажирского Ил-114-300 будет организован с максимальной пользой и удобством для пассажиров. Для его создания будут применены современные материалы, обеспечивающие безопасность и комфорт на протяжении всего полета. Мы готовы предложить заказчикам гибкую систему конфигурации салона, позволяющую модифицировать интерьер в зависимости от их требований", — пояснил первый заместитель генерального директора ПАО «Ил» Павел Черенков.
Он подчеркнул, что Ил-114-300 является «очень ожидаемым самолетом», который займет свою нишу региональных перевозок по всей стране. Машина станет базой для целого семейства самолетов различного назначения.
Новый самолет
Региональный самолет Ил-114-300 рассчитан на автономное использование в аэропортах, не оборудованных бетонным и плотным грунтовым покрытием полосы, что расширяет спектр его применения. Для эксплуатации воздушного судна в слабооборудованных авиаузлах в него встроен трап для посадки и высадки пассажиров.
Ранее в Государственной транспортной лизинговой компании сообщили, что рассматривается возможность увеличения объема контракта с ОАК на региональные самолеты Ил-114-300 за счет дополнительного опциона на 50 машин. В 2017 году компании уже подписали предварительный контракт на 50 таких самолетов.