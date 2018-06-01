Российские ракеты заправят марсианским метаном

Он добавил, что «Энергомаш» и Воронежское КБ Химавтоматики работают над созданием опытного образца ракетного двигателя на газе, проведен большой объем опытно-конструкторских работ.

— На сегодняшний день это научно-технический задел, поскольку в текущей версии космической программы нет средств выведения, на которые мог быть установлен такой двигатель. Если говорить об отдаленной перспективе, то, по данным разного рода исследований, метан есть на Луне и Марсе. Поэтому существует возможность в будущем использовать и эти ресурсы, — продолжил Арбузов.

Опытный образец ракетного двигателя на газе планируется собрать к 2020 году. По мнению главы «Энергомаша», такие силовые установки могут быть востребованы в ракетах-носителях для вывода шести-восьми тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.

— После 2020 года мировой рынок таких запусков оценивается примерно в 180 ежегодно. На космодроме «Восточный» создается инфраструктура по транспортировке, переработке и использованию сжиженного газа — в том числе в транспортных системах, — отметил Игорь Арбузов.