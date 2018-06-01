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Российские ракеты заправят марсианским метаном
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Российские ракеты заправят марсианским метаном 

Российская Газета 13 часов назад
Фото: Российская Газета
— Работы по созданию ракетного двигателя на метане давно ведутся в России, США и Европе. Это не случайно. Во-первых, все мы понимаем, что рынок ориентирован на максимально простые и надежные решения. Во-вторых, перед космической отраслью стоит вопрос существенного удешевления двигательных установок, — рассказал "Интерфаксу" генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.
Он добавил, что «Энергомаш» и Воронежское КБ Химавтоматики работают над созданием опытного образца ракетного двигателя на газе, проведен большой объем опытно-конструкторских работ.
— На сегодняшний день это научно-технический задел, поскольку в текущей версии космической программы нет средств выведения, на которые мог быть установлен такой двигатель. Если говорить об отдаленной перспективе, то, по данным разного рода исследований, метан есть на Луне и Марсе. Поэтому существует возможность в будущем использовать и эти ресурсы, — продолжил Арбузов.
Опытный образец ракетного двигателя на газе планируется собрать к 2020 году. По мнению главы «Энергомаша», такие силовые установки могут быть востребованы в ракетах-носителях для вывода шести-восьми тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.
— После 2020 года мировой рынок таких запусков оценивается примерно в 180 ежегодно. На космодроме «Восточный» создается инфраструктура по транспортировке, переработке и использованию сжиженного газа — в том числе в транспортных системах, — отметил Игорь Арбузов.
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