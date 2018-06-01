Армия России изучит до конца 2018 года новые формы боевых действий

МОСКВА , 1 июня. / ТАСС /. Вооруженные силы РФ исследуют и освоят новые тактические приемы ведения боевых действий до конца текущего года. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве напомнили, что 1 июня традиционно в войсках начинается летний период обучения, который продлится до декабря и завершится сдачей зачетов.

"Основные усилия будут сосредоточены на совершенствовании тактической и тактико-специальной подготовки войск, исследовании и внедрении новых форм и способов тактических действий войск", — сказали в министерстве.

Для подготовки в летний период будет задействовано более 200 военных полигонов. Все мероприятия боевой подготовки войск будут проходить в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, при этом до 50% практических мероприятий боевой учебы пройдут ночью. Главным событием станут маневры «Восток-2018».