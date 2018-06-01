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На подводных силах ТОФ прошли торжественные мероприятия посвященные началу летнего периода обучения
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На подводных силах ТОФ прошли торжественные мероприятия посвященные началу летнего периода обучения 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Начались они с торжественного поднятия на подводных лодках государственного флага Российской Федерации, Военно-морского флага и флагов расцвечивания.
В Вилючинске в главной базе подводных сил Тихоокеанского флота прошли торжественные мероприятия, посвященные началу летнего периода обучения в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Начались они с торжественного поднятия на подводных лодках государственного флага Российской Федерации, Военно-морского флага и флагов расцвечивания.
Затем состоялось построение личного состава объединения подводных лодок, на котором начальник штаба подводных сил ТОФ контр-адмирал Эдуард Михайлов подвел итоги зимнего периода обучения и поставил перед личным составом основные задачи боевой подготовки на новый учебный период, а также наградил грамотами и ценными подарками отличившихся военнослужащих.
Завершился митинг торжественным прохождением личного состава соединений и воинских частей объединения.
В соответствии с планом боевой подготовки в первый день нового периода обучения на подводных силах ТОФ состоялись занятия с руководящим составом, а на подводных лодках прошли тренировки экипажей по отработке базовых мероприятий.
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