На подводных силах ТОФ прошли торжественные мероприятия посвященные началу летнего периода обучения

Начались они с торжественного поднятия на подводных лодках государственного флага Российской Федерации , Военно-морского флага и флагов расцвечивания.

Вилючинске в главной базе подводных сил Тихоокеанского флота прошли торжественные мероприятия, посвященные началу летнего периода обучения в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Начались они с торжественного поднятия на подводных лодках государственного флага Российской Федерации, Военно-морского флага и флагов расцвечивания.

Затем состоялось построение личного состава объединения подводных лодок, на котором начальник штаба подводных сил ТОФ контр-адмирал Эдуард Михайлов подвел итоги зимнего периода обучения и поставил перед личным составом основные задачи боевой подготовки на новый учебный период, а также наградил грамотами и ценными подарками отличившихся военнослужащих.

Завершился митинг торжественным прохождением личного состава соединений и воинских частей объединения.

В соответствии с планом боевой подготовки в первый день нового периода обучения на подводных силах ТОФ состоялись занятия с руководящим составом, а на подводных лодках прошли тренировки экипажей по отработке базовых мероприятий.