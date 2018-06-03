МиГ-31 поднялся в стратосферу

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2-го ранга Николай Воскресенский, в соответствии с планом боевой подготовки лётчики высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 отдельного смешанного полка морской авиации ТОФ первыми в ВС России провели командирские полеты в новом учебном полугодии. Самолёты поднялись в воздух на рассвете с камчатской авиабазы Елизово и приступили к выполнению задач в назначенных районах.

Экипажи отработали наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки — к примеру, решение задач по предназначению в условиях погодного минимума, в том числе ночью, пилотирование боевых машин на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, полёты в стратосферу, посадку по приборам и пилотирование над океаном в отсутствие ориентиров на воде. Кроме этого, экипажи МиГ-31 отработали взаимодействие с группой руководства полётами на аэродроме при выполнении взлёта, захода на посадку и ухода на второй круг. Основной целью проведения командирских полётов являются выработка методики обучения летного состава и поддержание его лётных навыков.