Ещё
Владивосток встретил из двухмесячного плавания корабль «Перекоп»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владивосток встретил из двухмесячного плавания корабль «Перекоп» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Учебный корабль «Перекоп» завершил двухмесячный переход из Севастополя во Владивосток. В честь экипажа судна, преодолевшего 14300 морских миль, прошел торжественный митинг.
— На флотском причале Корабельной набережной «Перекоп» встречал временно исполняющий обязанности командующего Тихоокеанским флотом контр-адмирал Игорь Осипов и главный штурман военно-морского флота контр-адмирал Эдуард Луйк. На плацу прошло общее построение личного состава соединения надводных кораблей ТОФ, экипажа «Перекопа», курсантов Военно-морского института и участников патриотического движения «Юнармия», — рассказал начальник пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.
От берегов Черного моря вместе с экипажем учебного корабля отплыли 207 курсантов второго и четвертого курсов Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого) военного учебно-научного центра ВМФ России. Они смогли пройти на борту «Перекопа» штурманскую практику, переплыть 15 морей и побывать в портах Индонезии, Шри-Ланки и Папуа-Новой Гвинеи. В Приморье курсанты покинут корабль и отправятся домой самолетом.
Но для постоянного экипажа судна плавание на этом не завершится. Моряки получат возможность отдохнуть на базе Шмаковского военного санатория, в то время как «Перекоп» будет проходить навигационный ремонт.
После корабль вновь примет на борт учеников и отправится в поход через Камчатку по Северному морскому пути. К конечной точке маршрута в Мурманске вместе с экипажем поплывут 150 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С. О. Макарова и Владивостокского филиала Нахимовского ВМУ.
— Плавание корабля проходит в акватории четырех океанов. Такой поход организован Главным командованием военно-морского флота впервые в истории, — отметил Николай Воскресенский.
Российская Газета: последние новости
Шойгу провел совещание по обеспечению ВКС тренировочными самолетами США предостерегли Сирию от проведения операций в зоне деэскалации Проект малых ракетных кораблей с "Калибрами" будет модернизирован
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы в восторге: в Донецке кончился бензин147
В России разработали многоразовую ракету99
«Говноактриса я»: Самбурская объяснила синяки23
В Британии придумали новый способ насолить России92
«Россия-1» пририсовала Ким Чен Ыну улыбку100
Видео
Рак отрезал себе клешню и спасся из кастрюли
01:14
London, good bye: что могут отнять у Абрамовича
Компании
00:55
В Подмосковье загорелся ТЦ
Пожары Происшествия
12:15
Раскрыта причина резкого скачка цен на бензин
Экономика Личный счет
00:33
Мужчину закопали в автомобиле
В мире
01:30
«Смертельное пике»: как падал Ту-144
Происшествия Статьи
01:28
Спецназовцы удивили детей кровавым спецэффектом
Украина В мире
00:45
Блогера арестовали за шутку про бомбу
Происшествия В мире
00:32
Утка обратила в бегство грубого московского таксиста
Новости Москвы
00:44
Смерть в холодильнике: найдено тело девочки в Кузбассе
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение