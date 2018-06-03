Учебный корабль «Перекоп» завершил межфлотский переход из Севастополя во Владивосток

На борту учебного корабля находиться 207 курсантов 2-го и 4-го курса Военно-морского института ВУНЦ ВМФ России , которые прошли морскую штурманскую практику в различных климатических зонах.

Во Владивостоке торжественно встретили из дальнего двухмесячного похода учебный корабль «Перекоп»

На флотском причале Корабельной набережной корабль встречал временно исполняющий обязанности командующего Тихоокеанским флотом контр-адмирал Игорь Осипов и главный штурман Военно-Морского Флота контр-адмирал Эдуард Луйк.

На плацу прошло общее построение личного состава соединения надводных кораблей ТОФ, экипажа «Перекопа», курсантов Военно-морского института и участников патриотического движения «Юнармия», состоялся торжественный митинг, посвященный завершению перехода учебного корабля с Черного моря на Дальний Восток. Выступающие подчеркнули, что учебный корабль в рамках первого похода вокруг Евразии осуществил переход из Севастополя во Владивосток. Корабль прошел через два океана и 15 морей, преодолев за 53 ходовых дня 14300 морских миль. На переходе корабль посетил Индонезию Шри-Ланку и впервые — Папуа-Новую Гвинею . Однако это только часть протяженного маршрута. Далее «Перекоп» продолжит поход по Северному морскому пути и посетит Мурманск , а затем вернется в Кронштадт . Такой поход организован Главным командованием Военно-Морского Флота впервые в истории, поскольку плавание корабля будет проходить в акватории четырёх океанов.

На борту учебного корабля находиться 207 курсантов 2-го и 4-го курса Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого) ВУНЦ ВМФ России, которым представилась возможность пройти морскую штурманскую практику в различных климатических зонах.

В соответствие с программой практики курсанты участвовали во внутрикорабельных учениях, а также получили практические навыки несения штурманской вахты при выполнении кораблем задач в морских районах, обладающих различными навигационными особенностями. В Приморье курсанты покинут корабль и вернуться к местам обучения самолётом военно-транспортной авиации.

УК «Перекоп» проведет во Владивостоке навигационный ремонт, а экипаж получит возможность отдохнуть на базе Шмаковского военного санатория. Далее корабль, приняв на борт 150 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С. О. Макарова и нахимовцев Владивостокского филиала Нахимовского ВМУ отправиться в дальний поход. Первой точкой маршрута перехода станет полуостров Камчатка, и далее «Перекоп» пройдёт уже Северным морским путём до Мурманска.