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Тихоокеанский флот примет участие в международных учениях
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Тихоокеанский флот примет участие в международных учениях 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Российская Газета
В летний период обучения моряки Тихоокеанского флота примут участие в двух международных учениях, сообщила пресс-служба ТОФ.
Временно исполняющий обязанности командующего Тихоокеанским флотом контр-адмирал Игорь Осипов объявил, что в новом учебном полугодии моряки будут участвовать в двусторонних российско-китайских военно-морских учениях «Морское взаимодействие-2018» и в российско-индийских учениях «Индра НЭВИ-2018». У тихоокеанцев также будет серия тактических учений корабельных сил, им предстоит достойно провести парад и военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ, принять участие в крупных маневрах и в международном этапе конкурса профессионального мастерства «Морской десант» в рамках «АрМИ-2018», который пройдет в Китае.
Игорь Осипов отметил, что начало летнего периода уже встречает в дальнем походе отряд в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц» и среднего морского танкера «Печенга». За неполный месяц моряки провели несколько учений и тренировок, а также совершили неофициальные заходы в порты Камбоджи и Таиланда.
Анализируя итоги прошлого учебного периода, контр-адмирал сообщил, что за полугодие проведено 10 зачетных тактических учений, более 50 контрольных и зачетных корабельных тактических учений, а также ряд совместных штабных тренировок. Учебно-боевые задачи в море решали 60 надводных кораблей и подводных лодок, более 70 экипажей морской авиации, соединения береговых войск и ПВО.
Проведены стрельбы крылатыми и зенитными ракетами, осуществлялись пуски противолодочных ракет, выполнено более 200 артиллерийских стрельб.
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