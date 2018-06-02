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Отряд боевых кораблей ТОФ начал переход с Камчатки во Владивосток для учений
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Отряд боевых кораблей ТОФ начал переход с Камчатки во Владивосток для учений 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
ВЛАДИВОСТОК, 2 июня. /ТАСС/. Отряд из четырех боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) начал переход из Петропавловска-Камчатского во Владивосток, где он примет участие в учениях с силами главной базы флота. Об этом в субботу сообщил журналистам официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.
"Отряд боевых кораблей соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России [оперативное объединение в составе ТОФ] приступил к выполнению задач межбазового перехода из Петропавловска— Камчатского во Владивосток. Во Владивостоке корабли примут участие в учении с силами главной базы флота", — сообщил Воскресенский.
По его словам, в составе отряда малые противолодочные корабли МПК-82, МПК-107 и малые ракетные корабли «Иней» и «Разлив». По пути во Владивосток они, разделившись на две группы, проведут тренировки по связи, совместному тактическому маневрированию, осуществят поиск подводных лодок условного противника, отработают взаимодействие между кораблями при отражении ударов с воздуха и проведут встречный морской бой.
Во Владивостоке находится главная база и штаб командования Тихоокеанского флота. В акватории Приморского края ежегодно проходят российские и международные морские учения.
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