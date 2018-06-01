Моряки Тихоокеанского флота проведут учения с Китаем и Индией

В новом учебном полугодии тихоокеанцы примут участие в двух международных учениях.

Моряки Тихоокеанского флота (ТОФ) в новом учебном полугодии примут участие в двух международных учениях: «Морское взаимодействие-2018» и «Индра НЭВИ-2018». Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

По его словам, в пятницу, 1 июня, в ВС РФ стартовал летний период обучения.

«На Камчатке и в Приморье прошли торжественные подъемы Военно-морских Андреевских флагов и флагов расцвечивания, состоялись торжественные митинги», — отметил Воскресенский.

Врио командующего Тихоокеанским флотом контр-адмирал Игорь Осипов рассказал, что тихоокеанцам в новом учебном полугодии предстоит провести тактические учения корабельных сил, а также провести парад и военно-спортивный праздник в чести для ВМФ.

Кроме того, моряки поучаствуют в двустороннем российско-китайском военно-морском учении «Морское взаимодействие-2018» и в индийском «Индра НЭВИ-2018», а также в международном этапе конкурса «Морской десант» в рамках «АрМИ-2018», он пройдет в КНР

Как сообщил Осипов, в ходе прошедшего учебного периода было проведено около 10 зачетных тактических учений, более 50 контрольных и зачетных корабельных тактических учений и ряд совместных штабных тренировок.

Отмечается, что 60 надводных кораблей и подлодок, более 70 экипажей морской авиации, соединения береговых войск и ПВО решали учебно-боевые задачи в море.

«Проведены стрельбы крылатыми и зенитными ракетами, осуществлялись пуски противолодочных ракет, выполнено более 200 артиллерийских стрельб», — добавил Воскресенский.