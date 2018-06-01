Совместные тактические учения китайских истребителей J-20, J-16 и J-10С новых моделей

Пекин, 31 мая / Синьхуа / — Одно из подразделений ВВС НОАК, куда поступила на вооружение самая первая партия самостоятельно разработанных Китаем истребителей-невидимок нового поколения J-20, на днях провело совместные тактические учения с участием истребителей J-20, J-16 и J-10С новых моделей. Цель учений — совершенствование боевых характеристик J-20 и дальнейшее повышение боеготовности китайских ВВС. (Синьхуа/ Ян Цзюнь

Пекин, 31 мая /Синьхуа/ — Одно из подразделений ВВС НОАК, куда поступила на вооружение самая первая партия самостоятельно разработанных Китаем истребителей-невидимок нового поколения J-20, на днях провело совместные тактические учения с участием истребителей J-20, J-16 и J-10С новых моделей. Цель учений — совершенствование боевых характеристик J-20 и дальнейшее повышение боеготовности китайских ВВС. (Синьхуа/Ян Цзюнь)