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Совместные тактические учения китайских истребителей J-20, J-16 и J-10С новых моделей
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Совместные тактические учения китайских истребителей J-20, J-16 и J-10С новых моделей 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 31 мая /Синьхуа/ — Одно из подразделений ВВС НОАК, куда поступила на вооружение самая первая партия самостоятельно разработанных Китаем истребителей-невидимок нового поколения J-20, на днях провело совместные тактические учения с участием истребителей J-20, J-16 и J-10С новых моделей. Цель учений — совершенствование боевых характеристик J-20 и дальнейшее повышение боеготовности китайских ВВС. (Синьхуа/Ян Цзюнь)
Пекин, 31 мая /Синьхуа/ — Одно из подразделений ВВС НОАК, куда поступила на вооружение самая первая партия самостоятельно разработанных Китаем истребителей-невидимок нового поколения J-20, на днях провело совместные тактические учения с участием истребителей J-20, J-16 и J-10С новых моделей. Цель учений — совершенствование боевых характеристик J-20 и дальнейшее повышение боеготовности китайских ВВС. (Синьхуа/Ян Цзюнь)
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