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Ночные полеты в стратосфере: впечатляющие кадры учений МиГ-31 на Камчатке
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Ночные полеты в стратосфере: впечатляющие кадры учений МиГ-31 на Камчатке 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Самолеты с камчатской авиабазы Елизово поднялись в воздух на рассвете и приступили к выполнению задач в назначенных районах.
На Камчатке летчики-истребители морской авиации Тихоокеанском флоте первыми в Вооруженных Силах выполнили ночные полеты в летнем периоде обучения, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
«В соответствие с планом боевой подготовки летчики высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 отдельного смешанного полка морской авиации ТОФ первыми в ВС России провели командирские полеты в новом учебном полугодии», — рассказал Воскресенский.
Самолеты поднялись в воздух на рассвете с камчатской авиабазы Елизово и приступили к выполнению задач в назначенных районах.
Экипажи отработали наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки, в частности, решение задач по предназначению в условиях погодного минимума, в том числе и ночью, пилотирование боевых машин на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, полеты в стратосферу, а также выполнение посадки по приборам.
«Особое внимание уделяется пилотированию над океаном в отсутствие ориентиров на воде», — добавил Воскресенский.
Кроме этого, экипажи МиГ-31 отработали взаимодействие с группой руководства полетами на аэродроме при выполнении взлета, захода на посадку и ухода на второй круг.
Основной целью проведения командирских полетов является выработка методики обучения летного состава и поддержание его летных навыков.
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