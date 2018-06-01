Ночные полеты в стратосфере: впечатляющие кадры учений МиГ-31 на Камчатке

Самолеты с камчатской авиабазы Елизово поднялись в воздух на рассвете и приступили к выполнению задач в назначенных районах.

На Камчатке летчики-истребители морской авиации Тихоокеанском флоте первыми в Вооруженных Силах выполнили ночные полеты в летнем периоде обучения, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский

«В соответствие с планом боевой подготовки летчики высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 отдельного смешанного полка морской авиации ТОФ первыми в ВС России провели командирские полеты в новом учебном полугодии», — рассказал Воскресенский.

Самолеты поднялись в воздух на рассвете с камчатской авиабазы Елизово и приступили к выполнению задач в назначенных районах.

Экипажи отработали наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки, в частности, решение задач по предназначению в условиях погодного минимума, в том числе и ночью, пилотирование боевых машин на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, полеты в стратосферу, а также выполнение посадки по приборам.

«Особое внимание уделяется пилотированию над океаном в отсутствие ориентиров на воде», — добавил Воскресенский.

Кроме этого, экипажи МиГ-31 отработали взаимодействие с группой руководства полетами на аэродроме при выполнении взлета, захода на посадку и ухода на второй круг.

Основной целью проведения командирских полетов является выработка методики обучения летного состава и поддержание его летных навыков.