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В процесс боевой учебы в войсках ЦВО введены более десятка методических рекомендаций и пособий, созданных с учётом сирийского опыта
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В процесс боевой учебы в войсках ЦВО введены более десятка методических рекомендаций и пособий, созданных с учётом сирийского опыта 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Основными мероприятиями в летнем периоде обучения в округе станут два бригадных учения на полигонах в Кемеровской области, дивизионное учение танкистов на полигоне Донгуз в Оренбуржье, учение на полигоне Ляур в Таджикистане.
Во всех воинских частях и соединениях Урала, в Сибири и Поволжья состоятся митинги, посвященные началу летнего периода обучения. Во вновь сформированных подразделениях проведены церемонии вручения штатной техники и вооружения, а с военнослужащими округа — занятия по требованиям безопасности и строевые смотры готовности к новому периоду обучения.
К 1 июня сформированы и приступили к выполнению задач по предназначению отдельные роты охраны во 2-й и 41-й армии, а также отдельный батальон охраны и военный оркестр в Екатеринбурге.
По словам командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенанта Александра Лапина, основные усилия в летнем периоде обучения будут направлены на внедрение опыта, полученного в вооруженных конфликтах.
«Упор будет сделан на поддержание постоянной боевой готовности органов управлений, соединений, воинских частей и подразделений к выполнению боевых и других задач в соответствии с предназначением, на дальнейшее усиление боевого потенциала войск округа, внедрение новых форм применения и способов действий войск (сил), в том числе в условиях применения противником новых методов ведения войны. Особое внимание будем уделять подготовке младших командиров — командир отделения, экипажа, расчета, взвода — в умелом и эффективном применении вооружения боевых машин в современном бою, ведении разведки целей и выбора целей для поражения, исходя из важности», — сказал Александр Лапин.
В процесс планового обучения военнослужащих в округе введены более десятка методических рекомендаций и пособий, созданных с учётом сирийского опыта. Вопросы внедрения новых методик отрабатываются в рамках профессионально-должностной подготовки, сборовых мероприятий, в ходе учений и практических занятий по тактической и огневой подготовке. Так в декабре 2017 года на Чебаркульском полигоне прошло показное занятие с руководящим составом ЦВО, в ходе которого была рассмотрена тема «Создание разведывательно-ударного (огневого) контура в объединении, соединении и подразделении» и практически показаны способы ведения борьбы с «джахид-мобилями». Также прошла серия показных двусторонних батальонных тактических учений, в ходе которых велась демонстрация борьбы с беспилотными летательными аппаратами противника, демонстрировался процесс применения приданных танковых подразделений в роли подвижной артиллерии.
Основными мероприятиями в ближайшие полгода в ЦВО станут два бригадных тактических учения на полигонах в Кемеровской области, дивизионное тактическое учение танкистов на полигоне Донгуз в Оренбургской области, тактическое учение на полигоне Ляур в Таджикистане. Кроме того, в планах участие Объединённого стратегического командования войск округа в предстоящем стратегическом командно-штабном учении «Восток-2018» и пяти международных учениях, как на территории Российской Федерации, так и за её пределами — «Мирная миссия-2018», «Рубеж-2018», «Иссык-Куль-Антитеррор-2018», «Взаимодействие — 2018» и «Нерушимое братство-2018».
«Всего в рамках намеченных мероприятий примет участие свыше 37 тысяч военнослужащих и более 12 тысяч единиц военной и специальной техники», — отметил командующий войсками.
Планируется, что в 2018 году в войска округа поступит более 300 единиц новой автомобильной техники, в числе которых уже успешно используемые санитарные автомобили повышенной проходимости АС-4350.1 на базе УРАЛ-43206, которые придут на замену устаревшим автомобилям, грузовые автомобили семейства «Урал» и КамАЗ, а также бронированные автомобили повышенной защищенности «Тайфун-К» и специальные транспортные средства «Тигр». Также ожидается поставка 10 боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» для испытаний в танковую дивизию на Урале.
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