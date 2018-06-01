Ещё
Краснознаменному Северному флоту — 285 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Краснознаменному Северному флоту — 285 лет 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Сегодня Северный флот — один из самых мощных флотов ВМФ России. В его состав входят разновидовые объединения — подводные и надводные силы, армейский корпус сухопутных войск, береговые войска, объединение ВВС и ПВО.
1 июня исполняется 285 лет со Дня образования Краснознаменного Северного флота — межвидового стратегического объединения Вооруженных Сил Российской Федерации, защищающего национальные интересы России как в Арктике, так и в других районах Мирового океана.
Сегодня Северный флот — один из самых мощных флотов ВМФ России. В его состав входят разновидовые объединения — подводные и надводные силы, армейский корпус сухопутных войск, береговые войска, объединение ВВС и ПВО.
На вооружении Северного флота уникальные корабли океанской зоны, такие как флагман ВМФ России тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». Но главной особенностью Северного флота остаётся наличие самой важной составляющей системы обороноспособности государства — морских стратегических ядерных сил.
Подводными лодками флота непрерывно решаются задачи боевого патрулирования и боевого дежурства в Мировом океане.
Как отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, в зимнем периоде обучения Северный флот еще раз подтвердил, что способен успешно решать любые задачи по защите национальных интересов России, о чем свидетельствуют результаты деятельности флота в Арктике и других районах Мирового океана.
22 мая из акватории Белого моря экипаж капитана 1 ранга Владимира Ширина впервые в истории эксплуатации подводных лодок проекта «Борей» совершил залповую стрельбу четырьмя межконтинентальными баллистическими ракетами морского базирования «Булава» с борта РПКСН «Юрий Долгорукий». Стрельба подтвердила готовность экипажа к решению поставленных задач, надежность эксплуатируемого Северным флотом корабля и самого ракетного комплекса.
Только в 2018 году более 50 военнослужащих Северного флота награждены государственными наградами, а медалями Министерства обороны Российской Федерации — более 2,5 тыс. военнослужащих.
В мирное время за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, 31 военнослужащий Северного флота был удостоены высшего звания — Герой Российской Федерации.
В последние годы моряки Северного флота продолжают активно осваивать и изучать Арктику, стала повседневной практика походов кораблей и судов флота на острова Новосибирского архипелага, Новой Земли и архипелага Земли Франца-Иосифа. На арктических островах создана и продолжает совершенствоваться современная разветвленная военная инфраструктура, включающая в себя высокотехнологичные и эффективные системы освещения обстановки, функционирующие во всех средах — в воздухе, на воде и под водой.
Выполнение комплекса мероприятий по освоению Арктики — это одна из приоритетных задач, стоящих перед моряками Северного флота в ближнесрочной перспективе.
Сегодня во всех объединениях и соединениях Северного флота состоятся праздничные митинги, а на кораблях — тожественные церемонии подъема Военно-Морского Флага.
Северный флот свою историю ведет от эскадры, созданной в 1733 году для защиты территорий Российской империи, морских торговых путей и промыслов на Белом море и побережье Кольского полуострова. Приказом главнокомандующего ВМФ России от 25 мая 2014 года годом образования Северного флота определен 1733. Годовым праздником — 1 июня.
ТК «Звезда»: последние новости
В Главном командовании Сухопутных войск проведен сбор со специалистами юридических служб Силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота вышли в море для участия в международном учении «Баренц-2018» Полигон Хмелевка готов к проведению конкурса «Морской десант-2018»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты подробности возможного «скачка» налогов21
ЕС подготовил жесткий ответ США в торговой войне171
У Су-57 нашли «тайные ноу-хау»8
На Западе допустили вину Киева в крушении MH17742
С России сняли вину в уничтожении Boeing над Донбассом703
Видео
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
01:03
США начинают торговую войну с Европой
Экономика
03:58
Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Политика
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
01:00
Россиянам предрекли массовое банкротство
Личный счет Статьи
03:36
Назван возможный организатор покушения на Бабченко
Происшествия
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Другое
01:01
Отвратительная тварь ужаснула Сеть
Наука
07:10
Ставки по ипотеке стали еще ниже
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение