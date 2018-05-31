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Вторая глава Elite Dangerous: Beyond выйдет 28 июня
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Вторая глава Elite Dangerous: Beyond выйдет 28 июня 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Продолжение третьего сезона добавит новые корабли, миссии и оружие.
Разработчики из студии Frontier Developments поделились подробностями второй главы третьего сезона Elite Dangerous: Beyond. Обновление Chapter Two включит в себя боевой корабль Challenger, который обладает более толстой бронёй, нежели представленный в первой главе Chieftain.
Кроме того, авторы обещают новые столкновения с расой таргоидов, продвинутое оружие Стражей и апгрейды у дилера Tech Broker. Геймеры смогут принять участие в новых исследовательских и кооперативных миссиях.
Флот врагов также усилится — у таргоидов появится новый тип кораблей, которые смогут повышать боевую мощь и усиливать другие суда противника.
Вторая глава Elite Dangerous: Beyond выйдет 28 июня. Финал третьего сезона запланирован на последний квартал 2018 года.
#elitedangerous
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