Вторая глава Elite Dangerous: Beyond выйдет 28 июня

Продолжение третьего сезона добавит новые корабли, миссии и оружие.

Разработчики из студии Frontier Developments поделились подробностями второй главы третьего сезона Elite Dangerous: Beyond. Обновление Chapter Two включит в себя боевой корабль Challenger, который обладает более толстой бронёй, нежели представленный в первой главе Chieftain.

Кроме того, авторы обещают новые столкновения с расой таргоидов, продвинутое оружие Стражей и апгрейды у дилера Tech Broker. Геймеры смогут принять участие в новых исследовательских и кооперативных миссиях.

Флот врагов также усилится — у таргоидов появится новый тип кораблей, которые смогут повышать боевую мощь и усиливать другие суда противника.

Вторая глава Elite Dangerous: Beyond выйдет 28 июня. Финал третьего сезона запланирован на последний квартал 2018 года.

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