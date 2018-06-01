В Севастополе подняли Андреевский флаг на МРК «Вышний Волочек»

Выполнив предписанный церемониал, командир МРК капитан 2 ранга Дмитрий Сухарь после оглашения приказа Главкома ВМФ поднял Андреевский флаг. Начальник штаба ЧФ-первый заместитель командующего флотом контр-адмирал Виктор Лиина поздравил черноморцев с эти событием.

— Новейший ракетный корабль усилил наш флот, — сказал он. — Пожелаю успешного возвращения корабля из походов. А они начнутся уже в самое ближайшее время. Как и отработка учебно-боевых задач.

Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся по заказу ВМФ на Зеленодольском судостроительном заводе с 2010 года, относятся к многоцелевым кораблям, оснащенным самыми современными образцами высокоточного ракетного, артиллерийского, зенитного, противодиверсионного вооружения. Яков Кушнир, первый главный конструктор проекта 21631, выполненного Зеленодольским проектно-конструкторским бюро, убежден: на Каспии сегодня ни у одной из стран похожих боевых средств нет. Кораблей такой модификации с относительно скромным водоизмещением и несущих на борту столь солидный набор вооружения, нет и в составе военных флотов стран НАТО . Зато такие корабли теперь есть не только на Каспии, но и на Балтийском (куда черноморцы передали МРК «Зеленый Дол» и «Серпухов») и Черноморском флотах.

— Приоритеты «Буянов-М» — их малая осадка, дающая возможность плавания на мелководье, небольшое водоизмещения, но при этом достаточно мощное боевое снаряжение, включающее комплексы «Калибр-НК», уже показавшие свою высокую эффективность, — говорит Яков Кушнир.

Он вспоминает, что еще во время разработки проекта скептики высказывали сомнения в перспективах будущего корабля и утверждали, что в таком небольшом корпусе будет невозможно разместить сколько-нибудь солидное оружие. Что корабль, строящийся для морского флота, не справится с серьезной морской волной. А он справился. В активе МРК «Зеленый Дол» и «Серпухов», которые проходили «обкатку» на ЧФ — не только по две боевые службы в Средиземном море, но и межфлотский переход в водах Атлантики из Севастополя Балтийск . Так что МРК проекта 21631 доказали на практике свою эффективность и преодолел все преграды на пути к серийному производству.

В тендере на строительство кораблей проекта 21631 участвовали девять судостроительных предприятий, но выиграл подряд Зеленодольский судостроительный завод им. А. М. Горького, с которым военное ведомство и подписало контракт.

— Их будет двенадцать, — сообщил генеральный директор АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького» Александр Карпов

От своего прототипа — малого артиллерийского корабля проекта 21630 «Буян» — МРК с литерой М отличается увеличенным водоизмещением (949 против 500 тонн), а также обновленным комплектом вооружения, в состав которого вошли и получившие известность после военной кампании в Сирии «Калибры».

Кстати, как утверждает генеральный директор Зеленодольского ССЗ Ренат Мистахов , интерес к российскому кораблю сегодня проявляют иностранные специалисты, впечатленные уверенным применением ракетного высокоточного оружия МРК в ходе боевой операции в Сирийской Арабской Республике.

— О «Буяне-М» можно сказать: маленький снаружи, большой внутри, — говорит Яков Кушнир.

Эту мысль подтверждают и командиры Черноморского флота. По словам специалистов, еще пару десятков лет назад внутренние помещения подобных кораблей были куда теснее. Например, блок-каюта офицерского состава (корабль состоит из блоков, сформированных из секций) рассчитана на размещение двух человек, тогда как раньше сюда селили четверых. Площадь помещения — десять квадратных метров, для двоих вполне комфортно. Каюту командира и вовсе разделили на зоны — рабочий кабинет, спальную зону, санузел. Единственное неудобство — помещения выполнены без привычных для надводных кораблей иллюминаторов. По словам Якова Кушнира, таково требование стелс-технологий, которые активно применялись при формировании корпуса этого МРК.

— Пополнение Черноморского флота новым кораблем станет очередным практическим шагом в обновлении корабельного состава флота носителями высокоточного оружия, — отметил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев , побывавший на днях в Севастополе. — При проектировании и строительстве малого ракетного корабля «Вышний Волочек» реализованы требования ВМФ к оснащению надводных кораблей самым современным радиотехническим вооружением, ракетным и артиллерийскими комплексами. Это замечательно, что черноморцы начинают летний период обучения со значимого события — подъема Андреевского флага на новейшем корабле. Уверен, что его экипаж проявит все полученные знания и практическую подготовку для освоения малого ракетного корабля «Вышний Волочек» и приступит к выполнению задач в составе Черноморского флота.

Справка «РГ»

МРК «Вышний Волочек» является шестым кораблем модернизированной серии «Буян-М». Малые ракетные корабли проекта 21631 предназначены для охраны и защиты экономической зоны государства. Оборудованы новейшим оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК». Они способны действовать как одиночно, так и в составе однородных и разнородных группировок сил ВМФ в различных морских районах. По уже сложившейся традиции кораблям проекта 21631 присваиваются имена старинных российских городов. По данным проектанта, водоизмещение кораблей составляет около 1000 тонн, скорость — 23 узла, численность экипажа — свыше 50 человек, автономность — 10 суток без дозаправки.