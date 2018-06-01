Проект малых ракетных кораблей с «Калибрами» будет модернизирован

Серия малых ракетных кораблей проекта 21631 (шифр «Буян-М») будет модернизирована. Они получат новое радиотехническое вооружение и средства противовоздушной обороны. Всего в серии 12 кораблей, на которых будет установлен универсальный ракетный комплекс «Калибр-НК».

Об этом на церемонии поднятия Андреевского флага на шестом корабле проекта — «Вышний Волочек» сказал начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников , сообщает ТАСС . Он отметил, что каждый корабль данной серии проходит серьезные морские испытания. Уже построены пять: три находятся в Каспийской флотилии, два — на Балтийском флоте. Шестой корабль «Вышний Волочек», на котором в пятницу подняли Андреевский флаг, будет служить на Черноморском флоте.

Кстати, в пятницу в Севастополе побывал и Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев . Он проверил готовность соединения морской пехоты и поставил задачи на лето.

— Новый учебный период для черноморцев начинается с события, которое как нельзя лучше иллюстрирует высокий уровень внимания к развитию и оснащению Черноморского флота. Сегодня поднят флаг на новейшем малом ракетном корабле «Вышний Волочек», оснащенном высокоточным оружием и отвечающем самым современным требованиям морского боя, — отметил Владимир Королев.

Проект 21631 (шифр «Буян-М») — малые российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли ближней морской зоны. Водоизмещение — 949 тонн. Длина корабля — 74,1 метра, ширина — одиннадцать. Автономность плавания — десять суток. На вооружении стоит навигационное, радиолокационное, радиоэлектронное оборудование, артиллерия и зенитная артиллерия. Малые корабли оснащены ракетным комплексом «Калибр-НК», способным наносить удары по морским целям на расстоянии до 300 километров.