День Северного флота. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 июня 2018 года отмечается 285-я годовщина со дня создания Северного флота ( СФ ) Военно-морского флота (ВМФ) России . День Северного флота ВМФ России был установлен приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Феликса Громова «О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности» от 15 июля 1996 года. Приказом главкома ВМФ России адмирала Виктора Чиркова от 25 мая 2014 года было определено, что СФ был образован в 1733 году. За основу был взят период создания военного порта в Архангельске и постройки эскадры кораблей, зоной ответственности которой были Белое и Баренцево моря.

В рамках празднования Дня Северного флота на главной базе СФ в Североморске проходят военно-патриотические акции, показы авиационной техники, корабли флота открываются для свободного посещения.

История флота

Первую попытку создать военный флот на русском Севере предпринял царь Петр I, по приказу которого в 1693 году в Архангельске была заложена Соломбальская судоверфь и началось строительство военных кораблей. Однако на Белом море корабли не оставались — их переводили на Балтику.

Первым штатным соединением военных кораблей на Белом море в 1730-х годы стала Архангельская эскадра, действовавшая вплоть до закрытия Архангельского военного порта в 1862 году. В 1916 году, в ходе Первой мировой войны, для защиты коммуникаций Антанты в северных морях была создана российская флотилия Северного Ледовитого океана, силы которой были практически полностью утрачены во время Гражданской войны 1917-1922 годов. После занятия Архангельска Рабоче-крестьянской Красной армией (РККА) весной 1920 года были образованы Морские силы Северного моря, однако уже в конце 1922 года их расформировали в связи с общим сокращением вооруженных сил.

Современный Северный флот отсчитывает свою историю с 1 июня 1933 года — в этот день на основе циркуляра начальника штаба (РККА) Александра Егорова была сформирована Северная военная флотилия с местом базирования в Мурманске , куда были переведены два отряда надводных кораблей и подводных лодок с Балтики. Одновременно началось строительство первой военно-морской базы в Полярном. 11 мая 1937 года приказом народного комиссара обороны СССР Климента Ворошилова Северная военная флотилия была переименована в Северный флот.

Флот принял участие в боевых действиях во время Советско-финской войны 1939-1940 годов. По итогам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 85 матросов, старшин, сержантов и офицеров СФ стали Героями Советского Союза. 7 мая 1965 года СФ ВМФ СССР был награжден орденом Красного Знамени.

После войны флот стал наиболее мощным оперативно-стратегическим объединением ВМФ СССР, его основу составили атомные ракетные и многоцелевые подводные лодки, соединения ракетоносной авиации, авианесущих и противолодочных кораблей. В сентябре 1955 года впервые в мире в Белом море был произведен старт баллистической ракеты с субмарины Б-67 Северного флота; 1 июля 1958 года флаг ВМФ СССР был поднят на первой отечественной атомной подводной лодке (АПЛ) К-3 (впоследствии — «Ленинский комсомол»), в 1959 году она вошла в состав флота. В период «холодной войны» силы общего назначения СФ несли боевую службу в Атлантическом океане, Баренцевом, Норвежском и Средиземном морях.

После распада СССР морские пехотинцы СФ ВМФ России участвовали в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Более 1 тыс. воинов были награждены орденами и медалями, десятеро удостоены звания Героя Российской Федерации.

Текущее состояние

Северный флот является оперативно-стратегическим объединением ВМФ РФ. В числе задач СФ — поддержание морских стратегических ядерных сил в постоянной готовности в интересах ядерного сдерживания.

Флагман флота — тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» (названия при строительстве — «Куйбышев», " Юрий Андропов ") проекта 1144 «Орлан».

Возобновение постоянного военного присутствия РФ в Арктике

мысе Шмидта. С 1 декабря 2014 года на базе СФ действует объединенное стратегическое командование (ОСК) «Север», задачей которого стало обеспечение защиты национальных интересов России в арктической зоне. Были сформированы группировки войск командования на островных территориях РФ в Арктике, в том числе на Новой Земле, Земле Франца-Иосифа, Новосибирских островах, на острове Врангеля

31 декабря 2014 года в составе береговых войск СФ была образована 80-я отдельная арктическая мотострелковая бригада, базирующаяся в пос. Алакуртти (Мурманская обл.). На ее вооружение принимается военная техника с усовершенствованными техническими возможностями для эксплуатации в условиях Крайнего Севера.

В 2014-2016 годы на о. Котельный (Новосибирские острова) в интересах СФ построен административно-жилой комплекс «Северный клевер», рассчитанный на одновременное проживание более 250 человек (автономно — до одного года), а в 2018 году на о. Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа) завершается оборудование комплекса «Арктический трилистник» площадью 14 тыс. кв. Это единственный в мире объект капитального строительства, возведенный на 80-м градусе северной широты. По сообщению Минобороны , комплекс обеспечивает комфортное проживание и выполнение служебных обязанностей группе из 150 человек (автономно — в течение 1,5 лет). Ведется строительство других баз в Арктике. Все они будут включать в себя сооружения специального назначения, пункты управления, гаражи, специализированные склады и хранилища.

Деятельность флота в 2016-2018 годы

Ключевым событием деятельности СФ в новейший период стал дальний поход корабельной авианосной группы во главе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» (15 октября 2016 года — 8 февраля 2017 г.). Корабли и суда СФ действовали в районах Северной, Северо— Восточной Атлантики и Средиземном море, приняли участие в борьбе с террористическими группировками на территории Сирии . Впервые в истории ВМФ РФ летчики авиакрыла СФ, базируясь на борту «Адмирала Кузнецова», решали боевые задачи с нанесением ударов по наземным объектам противника (выполнено 420 боевых вылетов, в т. ч. 117 ночных, поражены 1 тыс. 252 объекта террористов). В Средиземном море были потеряны два самолета из состава авиакрыла — палубные истребители МиГ-29К и Су-33. Пилоты успешно катапультировались и не пострадали.

В 2017 году приоритетными задачами флота были развитие и совершенствование инфраструктуры на Крайнем Севере, способствование дальнейшему изучению Арктики, а также мероприятия в области экологической безопасности — очистка арктических территорий от металлолома, скопившегося в советские годы.

По данным Минобороны РФ, в 2017 учебном году экипажами надводных кораблей, атомных подводных лодок и судов обеспечения СФ было выполнено более 40 дальних походов. Было выполнено порядка 4 тыс. 700 зачетных мероприятий боевой подготовки, больше половины из которых — боевые упражнения с практическим применением оружия. В частности, было проведено более 320 учений, выполнено 213 ракетных стрельб (на треть выше показателя 2017 года). СФ показал высокие результаты в состязаниях профессионального мастерства военнослужащих ВМФ России «Кубок моря» (по заключению конкурсной комиссии, СФ победил в 21 номинации из 38 и занял первое место). В течение 2017 года экипажами противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-38 провели более 70 патрулирований в арктических районах Северного Ледовитого океана. Экипажи атомных подводных крейсеров СФ " Юрий Долгорукий " и «Брянск» в начале 2017 года по май 2018 года выполнили три стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами морского базирования.

Одна из приоритетных задач СФ на 2018 год — комплексная экспедиция в труднодоступные районы архипелага Новая Земля, организуемая при поддержке Русского географического общества . Кроме того, в текущем году флот планирует выполнить ряд арктических походов отрядов кораблей, а также провести различные тактические учения с привлечением подразделений, размещенных на арктических островах. Ожидается, что в 2018 году морские летчики СФ расширят географию арктических полетов, в т. ч. с использованием заполярного аэродрома Темп на Новосибирских островах. В конце мая текущего года силы поисково-спасательного обеспечения СФ приняли участие в ежегодных совместных российско-норвежских учениях «Баренц».

Состав флота

По данным из открытых источников, в мае 2018 года состав флота включал 41 подводную лодку:

Восемь атомных субмарин с баллистическими ракетами проектов 941 «Акула», 955 «Борей» и 667БРДМ «Дельфин»;

Четыре атомные субмарины с крылатыми ракетами проектов 885 «Ясень» и 949А «Антей»;

Тринадцать многоцелевых атомных субмарин проектов 671РТМК «Щука», 971 «Щука-Б», 945 «Барракуда» и 945А «Кондор»;

Девять атомных подводных лодок спецназначения проектов 1851, 18511, 1910 и 10831 (АС-12);

Одну дизельную подлодку спецназначения проекта 20120 и шесть дизельных субмарин проектов 877 «Палтус» и 677 «Лада»).

Кроме того, в составе флота находились 37 надводных кораблей, в том числе:

Тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5;

Два тяжелых атомных ракетных крейсера проекта 11442 «Орлан» ("Петр Великий" и «Адмирал Нахимов»);

Ракетный крейсер пр. 1164 «Маршал Устинов»;

Эскадренный миноносец пр. 956 «Адмирал Ушаков», пять больших противолодочных кораблей пр. 1155 и 1155.1;

Два малых ракетных корабля пр. 12341;

Один артиллерийский катер;

Шесть малых противолодочных кораблей пр. 1124М;

Четыре больших десантных корабля пр. 775;

Четыре десантных катера;

Три морских тральщика пр. 12660 и 266М;

Шесть базовых тральщиков пр. 1265;

Один рейдовый речной тральщик пр. 1258Э.

В состав СФ входят береговые войска и сформированная в декабре 2015 года 45-я армия ВВС и ПВО. В настоящее время морская авиация СФ получает дальние противолодочные самолеты Ил-38Н (модернизированный Ил-38, оснащаемый радиоэлектронным комплексом «Новелла»). В 2017 году в подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) СФ поступили новейшие комплексы РЭБ «Свет» и «Самарканд». В ноябре того же года в состав вспомогательных сил СФ вошел новейший ледокол " Илья Муромец " пр. 21180, в апреле 2018 года флаг вспомогательного флота был поднят на головном многофункциональном судне тылового обеспечения «Эльбрус» пр. 23120.

В рамках реализации госпрограммы вооружения до 2020 года запланировано комплексное переоснащение сил флота — он должен получить на вооружение:

6 многоцелевых атомных и дизельных субмарин;

2 больших десантных корабля;

1 эсминец;

5 фрегатов;

5 тральщиков;

21 судно обеспечения.

Командование