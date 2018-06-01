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50 военнослужащих Северного флота награждены государственными наградами в 2018 году
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50 военнослужащих Северного флота награждены государственными наградами в 2018 году 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В 2018 году более 50 военнослужащих Северного флота награждены государственными наградами, а медалями Министерства обороны РФ — более 2,5 тысяч военнослужащих, говорится в сообщении СФ.
В мирное время за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, 31 военнослужащий Северного флота был удостоены высшего звания — Герой Российской Федерации.
В сообщении также отмечено, что в последние годы моряки Северного флота продолжают активно осваивать и изучать Арктику, стала повседневной практика походов кораблей и судов флота на острова Новосибирского архипелага, Новой Земли и архипелага Земли Франца-Иосифа.
В нем также отмечено, что на арктических островах создана и продолжает совершенствоваться современная разветвленная военная инфраструктура, включающая в себя высокотехнологичные и эффективные системы освещения обстановки, функционирующие во всех средах — в воздухе, на воде и под водой.
«Выполнение комплекса мероприятий по освоению Арктики — это одна из приоритетных задач, стоящих перед моряками Северного флота в ближнесрочной перспективе», — подчеркнуто в сообщении СФ.
1 июня 2018 года во всех объединениях и соединениях Северного флота состоялись торжественные митинги, а на кораблях — тожественные церемонии подъема Военно-морского флага.
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