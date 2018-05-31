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Летчики российской авиабазы Кант в Киргизии провели экскурсию для бишкекских школьников
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Летчики российской авиабазы Кант в Киргизии провели экскурсию для бишкекских школьников 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Гости соединения осмотрели образцы военной техники — самолеты и вертолеты, стоящие на вооружении авиабазы, приняли участие в занятиях по оказанию первой медицинской помощи и строевой подготовке.
Летчики российской авиабазы Кант в Киргизии провели экскурсию по соединению для бишкекских школьников в рамках реализации учебной программы предмета «Допризывная подготовка».
Гостям по традиции показали образцы военной техники — самолеты и вертолеты, стоящие на вооружении авиабазы. Участникам экскурсии представилась возможностью изучить стрелковое оружие и потренироваться в сборке и разборке автомата АК-74М на время. Наибольший интерес у школьников вызвали занятия по оказанию первой медицинской помощи, проведенные санитарным инструктором соединения. Он проверил знания гостей и продемонстрировал действия по остановке кровотечения при различных ранениях, а также способы обработки ядовитого укуса.
По просьбе директора школы с учащимися были проведены занятия по строевой подготовке, на которых военнослужащие обучили их строевым приемам в движении и на месте. Особое внимание было обращено на одиночную подготовку учеников и в составе класса. После тренировки состоялось прохождение торжественным маршем, где ученики показали свое мастерство.
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