Кадры производственных испытаний бронемашины «Тайфун-К» с новым боевым модулем

На Урале проходят производственные испытания бронемашины «Тайфун-К» с дистанционно управляемым боевым модулем и усиленной защитой, которая обеспечит максимальную безопасность экипажа.

Бронемашина рассчитана на защиту экипажа и десанта из нескольких человек. Оператор-наводчик находится внутри бронекапсулы.

Панель управления боевым модулем представляет большой монитор, который показывает картинку как днем так и ночью и простейший джойстик, чем-то напоминающий игровой.

С помощью него можно поворачивать пушку как влево, так и вправо на 360 градусов, менять угол наклона и уничтожать противника.

В будущем конструкторы научат модуль захватывать цели не выпускать их из прицела куда бы «Тайфун» не направлялся. Эта опция породнит бронеавтомобиль с современным танком.

«Данный боевой модуль является универсальной платформой, которую можно применять как на гусеничной так и на колесной технике. В перспективе мы планируем предложить данное изделие нашему морскому флоту», — сказал главный конструктор НПО «Электромашина» Василий Кардаполов.

По словам технического директора НПО «Электромашина» Павла Романова, машина пройдет в первую очередь климатические испытания, которые позволят проверить изделие на разных температурных режимах.

«Мы можем их проверять на воздействие мороского соляного тумана, на воздействие пыли. Весь тот объем возможных факторов, которые могут в теории даже воздействовать на наши изделия в полном объёме будут проверятся в этом испытательном центре», — сказал Романов.

Новый испытательный стенд заработает уже через полтора года. К этому времени на заводе будет запущен в серию и их боевой модуль. На какой из машин его установят — пока неизвестно. До конца года на испытания поставят три различных варианта.