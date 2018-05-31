Ещё
Кадры производственных испытаний бронемашины «Тайфун-К» с новым боевым модулем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кадры производственных испытаний бронемашины «Тайфун-К» с новым боевым модулем 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На Урале проходят производственные испытания бронемашины «Тайфун-К» с дистанционно управляемым боевым модулем и усиленной защитой, которая обеспечит максимальную безопасность экипажа.
Бронемашина рассчитана на защиту экипажа и десанта из нескольких человек. Оператор-наводчик находится внутри бронекапсулы.
Панель управления боевым модулем представляет большой монитор, который показывает картинку как днем так и ночью и простейший джойстик, чем-то напоминающий игровой.
С помощью него можно поворачивать пушку как влево, так и вправо на 360 градусов, менять угол наклона и уничтожать противника.
В будущем конструкторы научат модуль захватывать цели не выпускать их из прицела куда бы «Тайфун» не направлялся. Эта опция породнит бронеавтомобиль с современным танком.
«Данный боевой модуль является универсальной платформой, которую можно применять как на гусеничной так и на колесной технике. В перспективе мы планируем предложить данное изделие нашему морскому флоту», — сказал главный конструктор НПО «Электромашина» Василий Кардаполов.
По словам технического директора НПО «Электромашина» Павла Романова, машина пройдет в первую очередь климатические испытания, которые позволят проверить изделие на разных температурных режимах.
«Мы можем их проверять на воздействие мороского соляного тумана, на воздействие пыли. Весь тот объем возможных факторов, которые могут в теории даже воздействовать на наши изделия в полном объёме будут проверятся в этом испытательном центре», — сказал Романов.
Новый испытательный стенд заработает уже через полтора года. К этому времени на заводе будет запущен в серию и их боевой модуль. На какой из машин его установят — пока неизвестно. До конца года на испытания поставят три различных варианта.
ТК «Звезда»: последние новости
В этом году Балтийский флот отправит в удалённые районы Мирового океана 10 надводных кораблей и 9 судов Полигон Хмелевка готов к проведению конкурса «Морской десант-2018» Силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота вышли в море для участия в международном учении «Баренц-2018»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С России сняли вину в уничтожении Boeing над Донбассом590
Нож в спину: Турция закроет американские базы56
Паспорта 1,5 млн россиян стали недействительными215
Михалков высказался о поразивших россиян доходах230
Массовое банкротство россиян, новый класс потребителей и другие события дня15
Видео
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
01:03
США начинают торговую войну с Европой
Экономика
03:58
Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Политика
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
01:00
Россиянам предрекли массовое банкротство
Личный счет Статьи
03:36
Назван возможный организатор покушения на Бабченко
Происшествия
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Другое
01:01
Отвратительная тварь ужаснула Сеть
Наука
07:10
Ставки по ипотеке стали еще ниже
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение