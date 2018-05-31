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Морской тральщик Балтийского флота «Александр Обухов» возвратился в базу после выполнения задач в море
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Морской тральщик Балтийского флота «Александр Обухов» возвратился в базу после выполнения задач в море 

ТК «Звезда» 14 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипаж корабля выполнил десятки учебно-боевых задач, среди которых — комплекс артиллерийских стрельб по учебным морским и воздушным целям, учения по противовоздушной обороне, поиску и тралению мин.
Морской тральщик Балтийского флота «Александр Обухов» прибыл в пункт постоянного базирования после выполнения задач по предназначению в морской акватории.
Корабль находился в море более 20 суток. За это время было пройдено порядка тысячи морских миль.
В период нахождения в море экипаж тральщика выполнил десятки учебно-боевых задач, среди которых — комплекс артиллерийских стрельб по учебным морским и воздушным целям, учения по противовоздушной обороне, постановке контактных и неконтактных тралов, поиску и тралению мин, различные корабельные тренировки.
Корабль вернулся технически исправным и готовым после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению.
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