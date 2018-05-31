Морской тральщик Балтийского флота «Александр Обухов» возвратился в базу после выполнения задач в море

Экипаж корабля выполнил десятки учебно-боевых задач, среди которых — комплекс артиллерийских стрельб по учебным морским и воздушным целям, учения по противовоздушной обороне, поиску и тралению мин.

Морской тральщик Балтийского флота « Александр Обухов » прибыл в пункт постоянного базирования после выполнения задач по предназначению в морской акватории.

Корабль находился в море более 20 суток. За это время было пройдено порядка тысячи морских миль.

В период нахождения в море экипаж тральщика выполнил десятки учебно-боевых задач, среди которых — комплекс артиллерийских стрельб по учебным морским и воздушным целям, учения по противовоздушной обороне, постановке контактных и неконтактных тралов, поиску и тралению мин, различные корабельные тренировки.

Корабль вернулся технически исправным и готовым после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению.