Морской тральщик Балтийского флота «Александр Обухов» возвратился в базу после выполнения задач в море 

Экипаж корабля выполнил десятки учебно-боевых задач, среди которых — комплекс артиллерийских стрельб по учебным морским и воздушным целям, учения по противовоздушной обороне, поиску и тралению мин.
Морской тральщик Балтийского флота «Александр Обухов» прибыл в пункт постоянного базирования после выполнения задач по предназначению в морской акватории.
Корабль находился в море более 20 суток. За это время было пройдено порядка тысячи морских миль.
В период нахождения в море экипаж тральщика выполнил десятки учебно-боевых задач, среди которых — комплекс артиллерийских стрельб по учебным морским и воздушным целям, учения по противовоздушной обороне, постановке контактных и неконтактных тралов, поиску и тралению мин, различные корабельные тренировки.
Корабль вернулся технически исправным и готовым после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению.