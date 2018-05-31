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В Пермском суворовском училище открыт монумент со стратегическим ракетным комплексом «Тополь»
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В Пермском суворовском училище открыт монумент со стратегическим ракетным комплексом «Тополь» 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Автономной пусковой установке присвоено имя первого и единственного маршала Российской Федерации, бывшего министра обороны Игоря Сергеева.
В Пермском суворовском училище открыт монумент с автономной пусковой установкой «Тополь». Данный комплекс стал олицетворением мобильной группировки РВСН. Мемориал размещён таким образом, чтобы обеспечить максимальный обзор для окружающих с любой точки училища.
Автономной пусковой установке присвоено имя первого и единственного маршала Российской Федерации, бывшего министра обороны Игоря Сергеева. «Тополь» увековечит память создателей ракетно-ядерного оружия, символизируя вклад Ракетных войск стратегического назначения в обеспечение обороны и безопасности страны и воздавая дань уважения к ратному труду ракетчиков всех поколений.
Суворовцы смогут наглядно изучать многие узлы и агрегаты не по схемам, а на реальном образце ракетной техники. О принципах работы всех систем комплекса преподаватели будут рассказывать будущим ракетчикам с помощью реального агрегата.
Данная пусковая установка ранее находилась на боевом дежурстве.
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