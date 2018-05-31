Названы сроки создания АПЛ «Хаски» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Первую АПЛ (атомная подлодка) «Хаски», оснащенную гиперзвуковыми ракетами «Циркон», построят до конца 2027 года, сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«Опытно-конструкторские работы по строительству субмарин данного класса планируется начать с 2023 года, а сдать головной корабль — до конца 2027 года», — заявил собеседник.

По его словам, «Хаски» включена в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы, в которой предусмотрено, что основным вооружением новой подлодки станут гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон». Источник также отметил, что результаты уже проведенных научно-исследовательских работ по проектированию этой подводной лодки «признаны неудовлетворительными», поскольку «не отвечают требованиям заказчика».

В мае 2018 года глава ОСК (Объединенной судостроительной корпорации) Алексей Рахманов заявил, что концептуальное проектирование АПЛ пятого поколения «Хаски» завершено.