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СМИ: НАТО бессильно против российской беспилотной «ядерной» торпеды
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СМИ: НАТО бессильно против российской беспилотной «ядерной» торпеды 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Противоторпедная система защиты США нуждается в модернизации, сообщает National Interest.
На данный момент НАТО нечего противопоставить российской беспилотной ядерной торпеде, которая якобы должна в 2020 году заступить на вооружение, сообщает портал.
В прессу просочились фрагменты документа, касающиеся американской ядерной политики, пишет издание. В нем, якобы, утверждается, что Россия разрабатывает беспилотную торпеду, противопоставить которой Соединенным штатам сейчас нечего. В документе, по информации издания, предлагается единственный выход — увеличение финансовых вливаний в модернизацию вооружений.
«Если предположить, что Россия действительно представит прототип к 2019 году, а на вооружение первые образцы поступят в начале 2020 года, то США должны понимать, что уже сейчас необходимо совершеноствовать систему противоторпедной защиты», — приводит портал слова отставного подводника Томаса Каллендера.
Якобы пока у блока нет средств для того, чтобы бороться с новейшим российским оружием, обладающим впечатляющими техническими характеристиками.
«Если торпеда будет действовать на максимально возможной глубине, то мы просто не сможем ее засечь», — приводит портал слова Каллендера.
Владимир Путин представил беспилотный подводный аппарат с малогабаритной ядерной энергетической во время послания Федеральному собранию в марте текущего года.
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