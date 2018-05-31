Модернизированный «Ночной охотник» представят на форуме «Армия-2018»

Холдинг «Вертолеты России» проведет презентацию нового вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018», который состоится 21-26 августа в подмосковной Кубинке.

Ми-28НМ — модернизированная версия боевого ударного вертолета Ми-28Н, который уже состоит на вооружении российской армии. Машина предназначена для поиска и уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, а также пехоты противника на поле боя и малоскоростных воздушных целей. Вертолет способен действовать днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.

Максимальная скорость Ми-28Н составляет 300 км/ч, а динамический потолок — 5,6 км. «Ночной охотник» вооружен комплексами управляемого ракетного вооружения «Атака-В» класса «воздух — поверхность» и «Стрелец» класса «воздух — воздух», несъемной подвижной 30-миллиметровой автоматической пушкой, а также блоками неуправляемых авиационных ракет Б-8В20А для ракет типа С-8 калибра 80 мм и типа С-13 калибра 130 мм.

Модернизированный вариант Ми-28НМ отличается улучшенной эргономикой кабины, на борт установлена дублирующая система управления вертолетом в отсеке летчика-оператора, усовершенствована общая функциональность боевой машины.

Ми-28НМ имеет модифицированный фюзеляж, модернизированные двигатели, бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования и обзорно-прицельную систему, новую вспомогательную силовую установку и аппаратуру связи с беспилотными летательными аппаратами. Одним из главных отличий модернизированного «Ночного охотника» является наличие надвтулочной радиолокационной станции, позволяющей вести круговой обзор.

Среди других преимуществ машины — устойчивость к боевым повреждениям. Лопасти несущего винта сделаны из композиционных материалов, что позволяет безопасно завершить полет при попадании в них снарядов калибра 20–30 мм. Конструкция топливной системы исключает взрыв или возгорание топлива в баках.