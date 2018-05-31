Источник: первую подлодку пятого поколения «Хаски» построят к 2027 году 

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Строительство головной атомной подлодки пятого поколения «Хаски», вооруженной гиперзвуковыми ракетами «Циркон», планируется завершить к 2027 году. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
"Хаски" включена в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы. Опытно-конструкторские работы по строительству субмарин данного класса планируется начать с 2023 года, а сдать головной корабль — до конца 2027 года", — сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что «основным вооружением новейшей многоцелевой подлодки станут гиперзвуковые противокорабельные ракеты „Циркон“.
При этом, по словам источника, результаты уже проведенных научно-исследовательских работ по проектированию этой подводной лодки „признаны неудовлетворительными“, поскольку они „не отвечают требованиям заказчика“.
Представители Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) не стали комментировать ТАСС эту информацию.
»Хаски" и «Циркон»
В начале 2014 года конструкторское бюро «Малахит» объявило о проектировании многоцелевой атомной подводной лодки пятого поколения. В 2016 году стал известен шифр проекта — «Хаски». Сначала научно-исследовательские работы велись конструкторским бюро в инициативном порядке, в 2016 году был заключен контракт с Минобороны РФ. В конце апреля 2018 года глава ОСК Алексей Рахманов сообщал, что проект «Хаски» доработают в соответствии с замечаниями ВМФ России. Строительством, как ожидается, займется "Северное машиностроительное предприятие".
Тактико-технические характеристики будущей подлодки засекречены. По данным открытых источников, «Хаски», традиционно для отечественного флота, будет двухкорпусной, ее водоизмещение не будет превышать 12 тыс. тонн. Субмарину оснастят новейшими боевой информационно-управляющей системой, гидроакустическим комплексом и системой интеграции в единое информационное пространство Вооруженных сил России.
Универсальный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой «Циркон» разработан «НПО Машиностроения» и в настоящее время проходит испытания. Как ожидается, он будет размещен на воздушных и морских носителях.
Сейчас в России строится серия многоцелевых подлодок проекта 885 «Ясень» (четвертого поколения — прим. ТАСС). Из семи таких субмарин, строительство которых было запланировано государственной программой вооружений на 2011-2020 годы, к настоящему времени сдана только одна — К-560 «Северодвинск».