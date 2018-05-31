Источник: первую подлодку пятого поколения «Хаски» построят к 2027 году

МОСКВА , 31 мая. / ТАСС /. Строительство головной атомной подлодки пятого поколения «Хаски», вооруженной гиперзвуковыми ракетами «Циркон», планируется завершить к 2027 году. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Хаски" включена в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы. Опытно-конструкторские работы по строительству субмарин данного класса планируется начать с 2023 года, а сдать головной корабль — до конца 2027 года", — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что «основным вооружением новейшей многоцелевой подлодки станут гиперзвуковые противокорабельные ракеты „Циркон“.

При этом, по словам источника, результаты уже проведенных научно-исследовательских работ по проектированию этой подводной лодки „признаны неудовлетворительными“, поскольку они „не отвечают требованиям заказчика“.

»Хаски" и «Циркон»

Тактико-технические характеристики будущей подлодки засекречены. По данным открытых источников, «Хаски», традиционно для отечественного флота, будет двухкорпусной, ее водоизмещение не будет превышать 12 тыс. тонн. Субмарину оснастят новейшими боевой информационно-управляющей системой, гидроакустическим комплексом и системой интеграции в единое информационное пространство Вооруженных сил России.

Универсальный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой «Циркон» разработан «НПО Машиностроения» и в настоящее время проходит испытания. Как ожидается, он будет размещен на воздушных и морских носителях.

Сейчас в России строится серия многоцелевых подлодок проекта 885 «Ясень» (четвертого поколения — прим. ТАСС). Из семи таких субмарин, строительство которых было запланировано государственной программой вооружений на 2011-2020 годы, к настоящему времени сдана только одна — К-560 «Северодвинск».