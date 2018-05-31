Названы сроки строительства подлодки «Хаски» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Строительство головной атомной подлодки пятого поколения «Хаски», на которой будут установлены гиперзвуковые ракеты «Циркон», планируется завершить к 2027 году, сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«Хаски» включена в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы. Опытно-конструкторские работы по строительству субмарин данного класса планируется начать с 2023 года, а сдать головной корабль — до конца 2027 года», — сказал источник ТАСС

Он также добавил, что «основным вооружением новейшей многоцелевой подлодки станут гиперзвуковые противокорабельные ракеты „Циркон“.

При этом, по словам источника, результаты уже проведенных научно-исследовательских работ по проектированию этой подводной лодки „признаны неудовлетворительными“, поскольку они „не отвечают требованиям заказчика“.

Сообщалось, что многоцелевая атомная подлодка пятого поколения «Хаски» будет оснащена робототехническими комплексами, работающими в воде и воздухе.

Универсальный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой «Циркон» (скоростью 5-6 Маха) разработан «НПО Машиностроения» и в настоящее время проходит испытания. Как ожидается, он будет размещен на воздушных и морских носителях.