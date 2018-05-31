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Названы сроки строительства подлодки «Хаски» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Названы сроки строительства подлодки «Хаски» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» 

Деловая газета «Взгляд» 19 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Строительство головной атомной подлодки пятого поколения «Хаски», на которой будут установлены гиперзвуковые ракеты «Циркон», планируется завершить к 2027 году, сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
«Хаски» включена в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы. Опытно-конструкторские работы по строительству субмарин данного класса планируется начать с 2023 года, а сдать головной корабль — до конца 2027 года», — сказал источник ТАСС.
Он также добавил, что «основным вооружением новейшей многоцелевой подлодки станут гиперзвуковые противокорабельные ракеты „Циркон“.
При этом, по словам источника, результаты уже проведенных научно-исследовательских работ по проектированию этой подводной лодки „признаны неудовлетворительными“, поскольку они „не отвечают требованиям заказчика“.
В начале 2014 года конструкторское бюро „Малахит“ (Санкт-Петербург) объявило о проектировании многоцелевой атомной подводной лодки пятого поколения. В 2016 году стал известен шифр проекта — „Хаски“ (порода ездовых собак). Сначала научно-исследовательские работы велись конструкторским бюро в инициативном порядке, в 2016 году был заключен контракт с Минобороны. В конце апреля 2018 года глава ОСК Алексей Рахманов сообщал, что проект „Хаски“ доработают в соответствии с замечаниями ВМФ России. Строительством, как ожидается, займется »Северное машиностроительное предприятие» (Северодвинск).
Сообщалось, что многоцелевая атомная подлодка пятого поколения «Хаски» будет оснащена робототехническими комплексами, работающими в воде и воздухе.
Универсальный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой «Циркон» (скоростью 5-6 Маха) разработан «НПО Машиностроения» и в настоящее время проходит испытания. Как ожидается, он будет размещен на воздушных и морских носителях.
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