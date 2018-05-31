Кадры обкатки танков Т-72Б3-М в московской области

Танки должны пройти 14000 км за максимально короткий период, в день в среднем 100 км. За время испытаний фиксируются все отказы и поломки для учёта будущих модернизаций на заводах.

Московской области на полигоне Головеньки прошла обкатка модернизированных танков Т-80БВМ, Т-72Б3-М, а также боевых машин пехоты БМП-2 с боевым модулем «Бережок».

Сейчас техника проходит самые разные испытания, после чего специалисты дадут свою оценку готовности машин. После этого их направят на боевую службу.

Танки Т-80 в войсках получили прозвище «реактивных» из-за того, что в качестве силовой установки они оснащаются газотурбинными двигателями.

А корпус защищен новейшими образцами активной брони, которая «поглощает» большую часть ударной мощи противотанковых ракет и снарядов.