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Кадры обкатки танков Т-72Б3-М в московской области
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Кадры обкатки танков Т-72Б3-М в московской области 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Танки должны пройти 14000 км за максимально короткий период, в день в среднем 100 км. За время испытаний фиксируются все отказы и поломки для учёта будущих модернизаций на заводах.
В Московской области на полигоне Головеньки прошла обкатка модернизированных танков Т-80БВМ, Т-72Б3-М, а также боевых машин пехоты БМП-2 с боевым модулем «Бережок».
Сейчас техника проходит самые разные испытания, после чего специалисты дадут свою оценку готовности машин. После этого их направят на боевую службу.
Танки Т-80 в войсках получили прозвище «реактивных» из-за того, что в качестве силовой установки они оснащаются газотурбинными двигателями.
А корпус защищен новейшими образцами активной брони, которая «поглощает» большую часть ударной мощи противотанковых ракет и снарядов.
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