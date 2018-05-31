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Почему 80-летний ДШК стал главным пулеметом войны в Сирии
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Почему 80-летний ДШК стал главным пулеметом войны в Сирии 

Российская Газета 17 минут назад
Фото: Российская Газета
Пару лет назад, когда такие машины впервые были замечены в этой горячей точке, у части военных экспертов вызывало удивление такое сочетание современной техники и изделия, принятого на вооружение 80 лет назад. Но спустя несколько лет оно стало привычным.
Конечно, более современные «Утесы» и новейшие «Корды» были бы эффективнее, но детище Дегтярева — Шпагина берет тем, что это самый массовый пулемет в данном регионе.
Его продолжают активно использовать на всевозможных гантраках, в том числе на российских автомобилях УАЗ-3151, бронеавтомобилях «Рысь», БТР-152, БТР-60, танках Т-55 и Т-62. В качестве дополнительного вооружения ДШК также встречались на БМП-1.
Несмотря на почтенный возраст, характеристики 12,7-мм ДШК впечатляют. Его скорострельность достигает 600 выстрелов в минуту. Прицельная дальность стрельбы — 3500 м. Бронепробиваемость — 15-20 мм на дистанции в 500 метров.
В Сирии также хорошо себя зарекомендовала связка «Дегтярева — Шпагина» с радиолокационной станцией «Фара», которая может крепиться непосредственно на пулемет. В результате в ночных условиях появляется возможность засекать боевиков на расстоянии 2000-2500 м, автомобили противника — на дистанции в 4000 м.
Военные эксперты уверены, что, несмотря на значительные изменения в военном деле, ДШК и свое 100-летие смогут встретить на боевом посту.
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