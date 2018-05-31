Фрегат «Адмирал Григорович» и сторожевик «Пытливый» возвращаются из Средиземного моря

МОСКВА , 31 мая. / ТАСС /. Фрегат «Адмирал Григорович» и сторожевой корабль «Пытливый» завершили выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море и взяли курс на Севастополь . Об этом сообщил в четверг официальный представитель Черноморского флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.

"В настоящее время корабли проходят проливы Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море", — сказал офицер.

Он напомнил, что экипажи кораблей ранее провели комплекс различных учений по ведению одиночного боя и в составе группировки кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по учебным надводным и воздушным целям, а также отработали противолодочные задачи.

"В настоящее время в составе группировки Военно-морского флота в Средиземном море продолжают выполнение задач порядка 15 кораблей и судов обеспечения", — уточнил Трухачев.