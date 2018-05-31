Учебный водолазный полигон в Севастополе готов к проведению конкурса «Глубина-2018»

Помимо уже привычных элементов конкурса, в текущем году в программу соревнования добавлен новый этап — оказание помощи экипажу аварийного корабля.

Учебно-материальная база и полигон учебного центра (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов) объединённого учебного центра Военно-Морского Флота в Севастополе полностью готов к проведению всеармейского конкурса по водолазному многоборью «Глубина» в рамках Армейских международных игр-2018.

Инструкторы водолазы учебного центра установили на полигоне все необходимые конструкции имитирующие отсеки корабля и подводной лодки, макеты и приспособления для подводной полосы препятствий и выполнения различных видов водолазных работ под водой. Также они лично выполнили прохождение всех элементов конкурса, чтобы на собственном опыте убедиться в уровне сложности и возможности выполнения всех элементов конкурса и подводных работ.

Помимо уже привычных элементов конкурса, в текущем году в программу соревнования добавлен новый этап — оказание помощи экипажу аварийного корабля. По его условиям участник должен погрузиться под воду к специальной конструкции, имитирующей затопленный отсек аварийного корабля, заделать пробоины и подать воздух в отсек. Всплытие прикрепленного буя засчитывается за выполнение этапа.