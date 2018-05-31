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Учебный водолазный полигон в Севастополе готов к проведению конкурса «Глубина-2018»
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Учебный водолазный полигон в Севастополе готов к проведению конкурса «Глубина-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Помимо уже привычных элементов конкурса, в текущем году в программу соревнования добавлен новый этап — оказание помощи экипажу аварийного корабля.
Учебно-материальная база и полигон учебного центра (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов) объединённого учебного центра Военно-Морского Флота в Севастополе полностью готов к проведению всеармейского конкурса по водолазному многоборью «Глубина» в рамках Армейских международных игр-2018.
Инструкторы водолазы учебного центра установили на полигоне все необходимые конструкции имитирующие отсеки корабля и подводной лодки, макеты и приспособления для подводной полосы препятствий и выполнения различных видов водолазных работ под водой. Также они лично выполнили прохождение всех элементов конкурса, чтобы на собственном опыте убедиться в уровне сложности и возможности выполнения всех элементов конкурса и подводных работ.
Помимо уже привычных элементов конкурса, в текущем году в программу соревнования добавлен новый этап — оказание помощи экипажу аварийного корабля. По его условиям участник должен погрузиться под воду к специальной конструкции, имитирующей затопленный отсек аварийного корабля, заделать пробоины и подать воздух в отсек. Всплытие прикрепленного буя засчитывается за выполнение этапа.
Всеармейский этап конкурса по водолазному многоборью «Глубина-2018» пройдёт в Севастополе в период с 7 по 15 июня. За звание лучших военных водолазов будут бороться команды Черноморского, Балтийского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. По его итогам будет сформирована сборная команда ВМФ России, которая и представит нашу страну на международных соревнованиях.
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