Корабли Тихоокеанского флота завершили визит в Таиланд

"Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и среднего морского танкера «Печенга» завершил заход в порт Саттахип (Таиланд), куда прибыл с неофициальным визитом 27 мая", — сказал Воскресенский.

По его словам, командир отряда кораблей капитан 1 ранга Олег Королев и сопровождающие его офицеры нанесли протокольный визит командующему судном «Саттахип», а на борту корабля «Адмирал Виноградов» прошла церемония встречи Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Таиланде Кирилла Барского

Отряд Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний двухмесячный поход 7 мая. Моряки посетят порты ряда иностранных государств и примут участие в российско-китайском военно-морском учении «Морское взаимодействие 2018».