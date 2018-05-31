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Корабли Тихоокеанского флота завершили визит в Таиланд
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Корабли Тихоокеанского флота завершили визит в Таиланд 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 31 мая — РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота России покинули порт Саттахип в Таиланде, сообщает начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.
"Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и среднего морского танкера «Печенга» завершил заход в порт Саттахип (Таиланд), куда прибыл с неофициальным визитом 27 мая", — сказал Воскресенский.
По его словам, командир отряда кораблей капитан 1 ранга Олег Королев и сопровождающие его офицеры нанесли протокольный визит командующему судном «Саттахип», а на борту корабля «Адмирал Виноградов» прошла церемония встречи Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Таиланде Кирилла Барского.
Отряд Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний двухмесячный поход 7 мая. Моряки посетят порты ряда иностранных государств и примут участие в российско-китайском военно-морском учении «Морское взаимодействие 2018».
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