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Отряд кораблей ТОФ завершил визит в Таиланд
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Отряд кораблей ТОФ завершил визит в Таиланд 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 31 мая. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в четверг завершил неофициальный визит в Таиланд, где состоялись встречи с командующим базы Саттахип и послом РФ, а также экскурсии и товарищеский матч по футболу. Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
"Сегодня отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и среднего морского танкера «Печенга» завершил заход в порт Саттахип (Таиланд), куда прибыл с неофициальным визитом 27 мая.
Корабли Тихоокеанского флота покинули Таиланд и продолжили выполнение задач дальнего похода", — сообщил Воскресенский.
Он уточнил, что во время визита командир отряда кораблей капитан первого ранга Олег Королев и сопровождающие его офицеры нанесли протокольный визит командующему главной военно-морской базы Саттахип, а на борту БПК «Адмирал Виноградов» прошла церемония встречи Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Королевстве Таиланд Кирилла Барского.
Военные России и Таиланда провели товарищеский матч по футболу, также тайские моряки провели для российских коллег экскурсию на борт легкого авианосца ВМС Таиланда «Чакри Нарубет».
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