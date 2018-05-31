Отряд кораблей ТОФ завершил визит в Таиланд

ВЛАДИВОСТОК , 31 мая. / ТАСС /. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в четверг завершил неофициальный визит в Таиланд , где состоялись встречи с командующим базы Саттахип и послом РФ , а также экскурсии и товарищеский матч по футболу. Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и среднего морского танкера «Печенга» завершил заход в порт Саттахип (Таиланд), куда прибыл с неофициальным визитом 27 мая.

Корабли Тихоокеанского флота покинули Таиланд и продолжили выполнение задач дальнего похода", — сообщил Воскресенский.

Он уточнил, что во время визита командир отряда кораблей капитан первого ранга Олег Королев и сопровождающие его офицеры нанесли протокольный визит командующему главной военно-морской базы Саттахип, а на борту БПК «Адмирал Виноградов» прошла церемония встречи Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Королевстве Таиланд Кирилла Барского

Военные России и Таиланда провели товарищеский матч по футболу, также тайские моряки провели для российских коллег экскурсию на борт легкого авианосца ВМС Таиланда «Чакри Нарубет».