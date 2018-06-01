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В Татарстане пограничный корабль проекта «Океан» спустили на воду
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В Татарстане пограничный корабль проекта «Океан» спустили на воду 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Кам 24
КАЗАНЬ, 1 июн — РИА Новости. Второй в серии пограничный сторожевой корабль нового поколения проекта «Океан» спущен на воду на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького (входит в холдинговую компанию «Ак Барс») в Татарстане в пятницу, сообщает предприятие.
Головной корабль проекта 22100 ("Океан") «Полярная звезда» в настоящее время несет службу в Пограничном управлении ФСБ России по Западному арктическому району. Закладка головного корабля состоялась в мае 2012 года, торжественная церемония поднятия флага на корабле прошла в Кронштадте в декабре 2016 года.
"На АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького» состоялась торжественная церемония спуска на воду второго серийного пограничного сторожевого корабля первого ранга проекта 22100 «Петропавловск-Камчатский», который был заложен 15 июня 2015 года", — говорится в сообщении.
Пограничный сторожевой корабль (ПСКр) нового поколения проекта «Океан» разработки АО "ЦМКБ «Алмаз» (Санкт-Петербург) — первый в новейшей истории России корабль, спроектированный полностью по требованиям морских пограничников. Корабль является многофункциональным, обладает высоким боевым потенциалом и способен участвовать в полномасштабных спасательных операциях. По совокупности технических характеристик (скорость — 21 узел, ледовый класс, дальность плавания — до 12 тысяч миль, автономность — 60 суток) «Океан» не имеет аналогов.
"На сегодняшний день на стапелях предприятия ведется строительство третьего серийного заказа проекта 22100, закладка которого состоялась 28 апреля 2017 года", — отметили на предприятии.
Главная задача ПСКр — охрана исключительной экономической зоны Российской Федерации. Также предполагается участие в аварийно-спасательных операциях по поиску и спасению с поверхности воды экипажей и пассажиров, терпящих бедствие летательных судов, кораблей, катеров и иных плавсредств, оказание помощи по тушению пожаров на судах, буксировке и сопровождению аварийных судов в места укрытия, обеспечение действий подразделений специального назначения ФСБ России по борьбе с терроризмом и пиратством, пресечении контрабанды, незаконной миграции.
Вооружение корабля включает автоматическую артиллерийскую установку и крупнокалиберные пулеметы. В корме размещается вертолетная площадка и ангар для вертолета типа Ка-27. Предусмотрено устройство для спуска на воду и подъема бортовых досмотровых катеров на ходу корабля. ПСКр оснащается новейшими электронными системами слежения.
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