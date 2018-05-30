В военно-патриотическом парке кадеты школы № 1534 ознакомились с исторической и современной военной техникой

В конце учебного года состоялась экскурсия для кадетов школы № 1534 в военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот», который расположен в Московской области рядом с городом Кубинка Одинцовского района.

Парк «Патриот» — одно из самых посещаемых мест Подмосковья. Экскурсия началась с площадки № 1 — Музейного комплекса с множеством павильонов, на которых представлено свыше 268 образцов российской и авиационной, бронированной, бронетанковой и специальной техники последних десятилетий. Ребята познакомились с различной военной техникой: с настоящими танками, автомобилями и самолётами, принимавшими участие в боях в Великой Отечественной Войне. Кадеты посетили исторические композиции — «Вставай, страна огромная!», «Огненная дуга», «Сталинград» и «Освобождение», где можно было увидеть не только советскую, но и немецкую технику, причем многие экспонаты — редчайшие, сохранившиеся до наших дней в единственном экземпляре.

Под открытым небом расположены боевые самолеты и вертолеты армии России — современная техника дальней, военно-транспортной, истребительной, бомбардировочной, штурмовой и армейской авиации, а также новейшие образцы техники зенитных ракетных войск и радиолокационные станции. Ребята познакомились с особенностями каждого из типов самолетов и вертолетов, поднялись на борт советского многоцелевого крупнейшего в мире серийно выпускаемого транспортного вертолета Ми-26.

Также кадеты посетили экспозицию «Космические войска: через тернии к звёздам», на которой была представлена большая коллекция космических аппаратов самого различного предназначения (навигации, исследования Луны, связи и телекоммуникации, геодезических измерений высокой точности, дистанционного зондирования Земли). После того как кадеты прошли по огромной территории площадки № 1, они побывали и в «Партизанской деревне». Это собирательный образ всех партизанских деревень, существовавших во времена Великой Отечественной войны. Ребята с интересом рассматривали всевозможные землянки и прочие сооружения военного времени.