НПО Лавочкина планирует производить разгонные блоки для ракет «Ангара-А3» и «Союз-5»

"Сейчас мы готовы изготавливать 12 разгонных блоков «Фрегат» в год, и на ближайшие три года загрузка расписана и подтверждена договорами. Но мы задумались: «А что потом?». Исходя из тех задач, которые перед нами ставит Роскосмос , исходя из тех направлений деятельности, которые сейчас подтверждены контрактами, остро встал вопрос расширения рынка сбыта", — отметил генеральный директор НПО им. С. А. Лавочкина Сергей Лемешевский

В свою очередь исполняющий обязанности заместителя генерального конструктора НПО Лавочкина по разработке и адаптации средств выведения Сергей Ишин предложил пути создания разгонного блока «Фрегат-СБУ» для его применения в составе ракет-носителей типа «Союз-5» и «Ангара-А3».

Создание такого разгонного блока обеспечит российским ракетам-носителям конкурентоспособность на мировом рынке, а также поможет выполнить Федеральную космическую программу, отметили на предприятии.

"Решением научно-технического совета одобрены направления создания и использования разгонных блоков «Фрегат-СБУ» для этих целей. Участники научно-технического совета посетили сборочный цех НПО Лавочкина, где убедились, что для создания и производства разгонных блоков «Фрегат-СБУ» имеется вся необходимая инфраструктура", — говорится в сообщении.

О ракете «Ангара»

"Ангара" — семейство российских ракет космического назначения нового поколения. Состоит из унифицированных ракет-носителей легкого ("Ангара-1.2"), среднего ("Ангара— А3") и тяжелого ("Ангара-А5", «Ангара-А7») классов грузоподъемностью от 1 до 35 т. С их помощью можно выводить на любую орбиту космические аппараты всех типов — спутники, корабли, автоматические межпланетные станции.

"Ангара-А5" представляет собой трехступенчатую ракету— носитель: первая ступень ракеты включает пять модулей УРМ-1, вторая — один УРМ-2, в качестве третьей (верхней) применяется разгонный блок «Бриз-М» (эксплуатируется с 1999 года), в перспективе — КВСК (летные испытания запланированы на 2015 год). Система управления разработана Научно— производственным центром автоматики и приборостроения им. Н. А. Пилюгина (Москва), на борту установлена центральная вычислительная машина «Бисер-6». Длина ракеты — 55,4 м, стартовая масса — 773 т, грузоподъемность — до 24,5 т.

Впервые ракета семейства «Ангара» стартовала 9 июля 2014 года с Плесецка

Основной стартовой площадкой для ракет-носителей семейства «Ангара» станет космодром «Восточный» в Амурской области

Носитель «Союз-5»

Ракету-носитель среднего класса «Союз-5» разрабатывает Ракетно-космическая корпорация «Энергия» . Ранее сообщалось, что Роскосмос утвердил после доработок эскизный проект этой ракета. До этого в конце прошлого года научно-технический совет РКК «Энергия» утвердил эскизный проект «Союза-5», однако он был отправлен госкорпорацией обратно на предприятие на доработку.

Проект «Союза-5» выполнен в достаточном объеме и в соответствии с требованиями технического задания к государственному контракту, сообщали ранее в РКК «Энергия».

В настоящее время, отметили в корпорации, по ракете уже разрабатывается рабочая конструкторская документация. «Союз-5» планируется создать к 2021 году. Проведение летных испытаний новой ракеты запланировано на 2022 год с космодрома Байконур

Ракета «Союз-5» сможет использоваться для выведения разрабатываемого пилотируемого корабля «Федерация» на низкую околоземную орбиту. Основные элементы и технологии нового носителя будут применены при разработке ракеты-носителя сверхтяжелого класса.