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На объектах учебно-материальной базы общевойсковой армии ЗВО будут обучать по новым методикам
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На объектах учебно-материальной базы общевойсковой армии ЗВО будут обучать по новым методикам 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Все ключевые мероприятия боевой учебы теперь будут планироваться в межвидовом составе, то есть, с участием армейской, оперативно-тактической авиации, артиллерии, инженерных войск и подразделений войск РХБ защиты.
Объекты учебно-материальной базы общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) готовы к летнему периоду обучения войск.
Были дооборудованы и восстановлены комплексы учебно-материальной базы на 11 на полигонах, расположенных в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской, Нижегородской области и Подмосковье.
Всего подготовлено более 30 объектов для проведения занятий по огневой, тактической, специальной подготовке и вождению боевых машин.
Обслужено около 100 автоматизированных комплектов и мишенных полей различного типа, в том числе предназначенных для обучения применению стрелкового оружия, бронетанковой техники, средств радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и вождению боевых машин.
Особое внимание уделялось состоянию и технической оснащенности войсковых стрельбищ и дооборудованию учебных объектов. Мишенные поля полигона Погоново, расположенные на территории Воронежской области, оборудованы современными мишенными полями ПСО-Р (переносное стрельбищное оборудование — радиоуправляемое). Также созданы объекты учебно-материальной базы для ведения огня танков и бронетранспортеров, созданы макеты городских улиц с развалинами для отработки передвижений мотострелков по узким улицам с системой траншей и переходов, также доработаны объекты инфраструктуры для проведения стрельб танков с закрытых огневых позиций и для ведения неподвижного заградительного огня артиллерийскими подразделениями. Об этом рассказал командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Андрей Иванаев.
Главная особенность организации боевой подготовки в летнем периоде обучения общевойсковой армии ЗВО будет заключается в гибком изменении продолжительности этапов и периодов слаживания подразделений и соединений в зависимости от их боевого предназначения, условий обстановки и характера решаемых задач
Все ключевые мероприятия при подготовки войск армии теперь планируются в межвидовом составе, то есть, с участием армейской, оперативно-тактической авиации, артиллерии, инженерных войск и подразделений войск РХБ защиты.
«С вводом новых программ создается единая, упорядоченная система организации подготовки для всех подразделений и соединений армии, направленная на совершенствование совместных действий участвующих в современном общевойсковом бою сил и средств. Новые программы направлены также на повышение роли индивидуальной подготовки военнослужащих к выполнению боевых задач, формирование у личного состава высоких морально-боевых качеств и физической выносливости», –— пояснил Андрей Иванаев.
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