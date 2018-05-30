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Самоходные минометы большой мощности появятся в 631-м учебном центре в Саратове
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Самоходные минометы большой мощности появятся в 631-м учебном центре в Саратове 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
240-миллиметровые минометы 2С4 «Тюльпан» предназначены для уничтожения прочных сооружений полевого типа, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой техники, недоступной для настильного огня.
В 2018 году на вооружение 631-го учебного центра боевого применения (артиллерии) в Саратове поступят самоходные 240-миллиметровые минометы 2С4 «Тюльпан».
Миномет предназначен для уничтожения прочных сооружений полевого типа, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой техники, недоступной для настильного огня. Дальность стрельбы обычным снарядом до 10 км, активно-реактивным — до 20 км. Его один снаряд весит порядка 130 кг и может до основания разрушить 5-этажное здание, радиус поражения достигает одного футбольного поля. В отличие от других боеприпасов мина для «Тюльпана» может ударить по навесной траектории и разрушить не только наземные, но и подземные сооружения, что очень актуально при современных способах ведения боевых действий с незаконными вооруженными формированиями.
Новая техника позволит готовить младших специалистов для сформированного в декабре 2017 года в составе 2-й общевойсковой армии первого в Центральном военном округе дивизиона с минометами «Тюльпан».
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