НЛО рекордно низко исследовал США 

Инопланетный корабль впервые пролетел очень низко над Соединенными Штатами. Житель города Питтсбург (штат Пенсильвания) успел снять на камеру необычный НЛО. По внешнему виду корабль напоминал автомобильный диск. При этом сферический объект двигался настолько близко к земле, что очевидцам удалось в подробностях его рассмотреть.
Уфологи, которые проанализировали предоставленную видеозапись, пришли к выводу, что инопланетяне исследовали земную поверхность, сообщает Vistanews.ru.
Старожилы провели параллель между этим происшествием и появлением огненного шара в штате Пенсильвания много лет назад. В декабре 1965 года там пролетел шар в форме «желудя». След от него был заметен в шести штатах и трех провинциях Канады. Тогда к расследованию природы огненного шара привлекли военных, однако выяснить ничего так и не удалось. Официальной версией стало его внеземное происхождение
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что москвичи стали очевидцами громадного НЛО. В небе над столицей возник необычайно большой светящийся НЛО. Видео с гигантской летающей тарелкой распространяется в Сети. Сообщается, что особо крупный корабль пришельцев заметили в небе сразу после грозы.
Новости по теме: В США засняли проникновение НЛО через «небесный портал»