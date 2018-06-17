НЛО рекордно низко исследовал США

Инопланетный корабль впервые пролетел очень низко над Соединенными Штатами . Житель города Питтсбург (штат Пенсильвания) успел снять на камеру необычный НЛО. По внешнему виду корабль напоминал автомобильный диск. При этом сферический объект двигался настолько близко к земле, что очевидцам удалось в подробностях его рассмотреть.

Уфологи, которые проанализировали предоставленную видеозапись, пришли к выводу, что инопланетяне исследовали земную поверхность, сообщает Vistanews.ru.

Старожилы провели параллель между этим происшествием и появлением огненного шара в штате Пенсильвания много лет назад. В декабре 1965 года там пролетел шар в форме «желудя». След от него был заметен в шести штатах и трех провинциях Канады . Тогда к расследованию природы огненного шара привлекли военных, однако выяснить ничего так и не удалось. Официальной версией стало его внеземное происхождение

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что москвичи стали очевидцами громадного НЛО. В небе над столицей возник необычайно большой светящийся НЛО. Видео с гигантской летающей тарелкой распространяется в Сети. Сообщается, что особо крупный корабль пришельцев заметили в небе сразу после грозы.

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