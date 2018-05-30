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Легкобронированные тягачи в войсках ЗВО оснастят дополнительным вооружением и защитой
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Легкобронированные тягачи в войсках ЗВО оснастят дополнительным вооружением и защитой 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В настоящее время в ремонтно-восстановительном подразделении округа завершено внесение конструктивных изменений в опытные образцы, которые пройдут испытания в Ленинградской области.
Легкобронированные тягачи МТ-ЛБ в войсках Западного военного округа оснастят площадками и креплениями для размещения зенитных установок, автоматических и станковых гранатомётов, комплексов противотанковых управляемых ракет, а в лобовой части и по бортам боевых машин будут установлены противокумулятивные экраны.
Дополнительное вооружение и защита усилят боевые возможности, повысят огневую мощь и защищённость от гранатомётов и ПТУР.
В настоящее время в ремонтно-восстановительном подразделении ЗВО завершено внесение конструктивных изменений в опытные образцы, которые пройдут испытания в Ленинградской области.
Легкобронированные тягачи МТ-ЛБ находятся на вооружении мотострелковых соединений и подразделений боевого обеспечения ЗВО.
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