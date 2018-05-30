Легкобронированные тягачи в войсках ЗВО оснастят дополнительным вооружением и защитой

В настоящее время в ремонтно-восстановительном подразделении округа завершено внесение конструктивных изменений в опытные образцы, которые пройдут испытания в Ленинградской области

Легкобронированные тягачи МТ-ЛБ в войсках Западного военного округа оснастят площадками и креплениями для размещения зенитных установок, автоматических и станковых гранатомётов, комплексов противотанковых управляемых ракет, а в лобовой части и по бортам боевых машин будут установлены противокумулятивные экраны.

Дополнительное вооружение и защита усилят боевые возможности, повысят огневую мощь и защищённость от гранатомётов и ПТУР.

В настоящее время в ремонтно-восстановительном подразделении ЗВО завершено внесение конструктивных изменений в опытные образцы, которые пройдут испытания в Ленинградской области.

Легкобронированные тягачи МТ-ЛБ находятся на вооружении мотострелковых соединений и подразделений боевого обеспечения ЗВО.