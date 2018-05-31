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На сборе связистов Сухопутных войск продемонстрировали уникальные средства обучения специалистов
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На сборе связистов Сухопутных войск продемонстрировали уникальные средства обучения специалистов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Офицерам представили уникальные тренажерные классы, укомплектованные комплексами учебно-тренировочных средств, позволяющими обучать без использования штатной техники.
Сегодня в подмосковном Селятине на базе учебно-испытательного центра автоматизированных систем управления в рамках сборовых мероприятий с начальниками связи воинских частей и организаций Сухопутных войск продемонстрирован порядок подготовки младших специалистов связи на новейшие средства связи.
Офицерам представили уникальные тренажерные классы, укомплектованные комплексами учебно-тренировочных средств, позволяющими обучить специалистов связи без привлечения штатной техники.
В таких классах военнослужащие получают первичные умения и навыки в работе на средствах связи. Так, на автоматизированных рабочих местах установлено программное обеспечение, объединенное в локальную сеть и позволяющее посредством виртуального тренажера производить обучение, выполнять обязанности членов экипажа по развертыванию средств связи, их настройке и вхождению в радиосвязь.
В ходе практических занятий состоялся показ возможностей единой системы управления тактического звена на технике различных подсистем: ракетных войск и артиллерии, войсковой противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, разведки, РХБ защиты и др.
Вышеперечисленные подсистемы полнофункционально взаимодействуют между собой и позволяют сократить время работы при планировании боевого применения до 40 процентов.
На базе учебно-испытательного центра автоматизированных систем управления с 30 мая по 1 июня проходит сбор с начальниками связи воинских частей и организаций Сухопутных войск.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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