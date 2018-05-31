На сборе связистов Сухопутных войск продемонстрировали уникальные средства обучения специалистов

Офицерам представили уникальные тренажерные классы, укомплектованные комплексами учебно-тренировочных средств, позволяющими обучать без использования штатной техники.

Сегодня в подмосковном Селятине на базе учебно-испытательного центра автоматизированных систем управления в рамках сборовых мероприятий с начальниками связи воинских частей и организаций Сухопутных войск продемонстрирован порядок подготовки младших специалистов связи на новейшие средства связи.

Офицерам представили уникальные тренажерные классы, укомплектованные комплексами учебно-тренировочных средств, позволяющими обучить специалистов связи без привлечения штатной техники.

В таких классах военнослужащие получают первичные умения и навыки в работе на средствах связи. Так, на автоматизированных рабочих местах установлено программное обеспечение, объединенное в локальную сеть и позволяющее посредством виртуального тренажера производить обучение, выполнять обязанности членов экипажа по развертыванию средств связи, их настройке и вхождению в радиосвязь.

В ходе практических занятий состоялся показ возможностей единой системы управления тактического звена на технике различных подсистем: ракетных войск и артиллерии, войсковой противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, разведки, РХБ защиты и др.

Вышеперечисленные подсистемы полнофункционально взаимодействуют между собой и позволяют сократить время работы при планировании боевого применения до 40 процентов.

На базе учебно-испытательного центра автоматизированных систем управления с 30 мая по 1 июня проходит сбор с начальниками связи воинских частей и организаций Сухопутных войск.